Врачи клиники им. Мешалкина выполнили уникальную операцию пациенту с нарушением ритма сердца

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина избавили 43-летнего пациента от аритмии, возникшей вследствие ранее перенесенного хирургического вмешательства, выполненного в детском возрасте. Технически сложную операцию провели с применением инновационной роботизированной системы, не имеющей аналогов в России, сообщили

Отмечается, что пациент страдал инцизионной тахикардией – нарушением ритма сердца, возникшим после «открытого» хирургического вмешательства, выполненного в восьмилетнем возрасте с целью коррекции врожденного порока сердца (дефекта межжелудочковой перегородки). Рубец на стенке предсердия пациента, возникший в месте доступа при выполненном оперативном вмешательстве, способствовал нарушению проводимости и ритма сердца.

С 2014 года пациента беспокоили приступы учащенного сердцебиения, сопровождающиеся общей слабостью, головокружением, одышкой. Постепенно их интенсивность увеличилась, снизилась толерантность к физической нагрузке, что значимо повлияло на качество жизни мужчины. Без своевременного оперативного лечения заболевания существовал риск развития сердечной недостаточности.

— В стандартной ситуации хирургическое лечение аритмии (радиочастотную аблацию) выполняют через пункцию бедренной вены. В случае Виталия провести операцию с использованием стандартного доступа было невозможно в силу анатомических особенностей. Единственным являлся доступ через сосуды, которые впадают в сердце сверху, – левую подключичную и правую яремную вены. Данное вмешательство в мире выполняют крайне редко, это связано с высокой технической сложностью процедуры, — отмечает руководитель центра хирургической аритмологии Александр Романов.

У стандартных катетеров, используемых в мировой практике при лечении нарушений ритма сердца, ограничена кривизна, что не позволяет эффективно позиционировать катетер в очаг аритмии из верхнего доступа. Все инструменты предназначены для доступа через бедренную вену, поэтому единственной возможностью была операция с помощью роботизированной системы Stereotaxis Niobe. Благодаря высокой гибкости и подвижности катетера хирурги достигли необходимые участки сердца и купировали очаги патологической электрической активности.

— Хирургическое лечение с помощью системы Stereotaxis Niobe является альтернативой для пациентов, которым невозможно провести вмешательство через венозный доступ в паховой области, традиционно используемый при радиочастотной катетерной аблации. Из всех медицинских учреждений России только в Центре Мешалкина активно используют роботизированную систему в хирургической практике, — рассказали в пресс-службе клиники.

Отмечается, что данная система позволяет выполнять технически сложные оперативные вмешательства пациентам с иницизионной тахикардией, развившейся вследствие хирургической коррекции врожденного порока сердца. Помощь данной категории пациентов оказывают в единичных кардиохирургических центрах страны.

Фото предоставлено ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России