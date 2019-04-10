«КВАРТАЛ-ЭНЕРГО» приобрело автосалон ЗАО «Макс Моторс Проект»

Здание новосибирского автосалона «Макс Моторс» на ул. Кирова продали за 47,7 млн рублей. Объявление о продаже выставил конкурсный управляющий ЗАО «Макс Моторс Проект» Михаил Емельянов. Договор купли-продажи заключен с ООО «КВАРТАЛ-ЭНЕРГО».
Начальная цена лота составляла 55,5 млн рублей.
Площадь основного здания бывшего автосалона составляет 1,9 тыс. кв. м.
ООО «КВАРТАЛ-ЭНЕРГО» было учреждено 01.02.2016 года. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. ЕГРЮЛ называет ее единственным учредителем Людмилу Франчук.
Фото: pixabay.com, автор- Schwarzenarzisse
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