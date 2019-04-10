ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи автокредитов на треть

Клиенты ПАО Банк ВТБ в Новосибирской области за первые два месяца 2019 года оформили 120 автокредитов на общую сумму 96,8 млн рублей, что на 37% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля составляет 806 тысяч рублей, средняя стоимость транспортного средства — 1,02 млн рублей. Свое предпочтение сибиряки отдали маркам Lada, Kia, Hyundai и Volkswagen. В структуре региональных сделок более половины (57,5%) приходится на приобретение новых автомобилей.

В целом по России ВТБ за январь-февраль 2019 года нарастил объем автокредитования на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк провел 12,6 тысяч сделок на общую сумму 9,8 млрд рублей. Объем портфеля на 1 марта составил 112,4 млрд рублей.

Основная доля сделок пришлась на новые автомобили – 78% в общей выдаче. При этом отмечен рост доли кредитов на подержанные транспортные средства. По сравнению с январем-февралем прошлого года доля этого сегмента в общих продажах выросла на 5%: банк оформил 3,8 тысячи кредитов на сумму более 2 млрд рублей.

Самыми популярными марками у клиентов в этом году стали Lada, Hyundai, Nissan, Kia и Volkswagen. Средняя стоимость автомобиля, приобретенного в кредит, составила 1,2 млн рублей, средняя сумма кредита – 789 тысяч рублей. Городами-лидерами по количеству оформленных кредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск и Краснодар.

ВТБ предоставляет кредиты на новые и подержанные (не старше 10 лет) легковые автомобили отечественного и иностранного производства, а также коммерческий транспорт и мототехнику.

Фото: пресс-служба банка