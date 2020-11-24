В центре «Мой бизнес» помогут найти ответы на все вопросы бизнеса

Центр «Мой бизнес» в Новосибирске в режиме «одного окна» предоставляет предпринимателям все необходимые услуги для ведения бизнеса. Важная часть этого процесса — возможность получить бесплатную консультацию. В качестве специалистов-консультантов помощь начинающим или действующим предпринимателям оказывают известные новосибирские консалтеры — партнеры центра «Мой бизнес».

— Консультации в центре «Мой бизнес» — хороший и доступный инструмент для тех, кто только собирается открывать свое дело, — считает Дмитрий Правдин, недавно зарегистрировавший ИП. — Я обратился за консультацией по выбору системы налогообложения, оптимизации налогообложения для ИП и выбору ОКВЭД. Консультировали очень компетентные специалисты, которые подробно ответили на все мои вопросы.

Консультанты работают по четырем направлениям: финансовое планирование, трудовые и правовые вопросы, а также маркетинговое сопровождение.

Право

В бизнесе ситуации, когда нужна квалифицированная юридическая помощь в той или иной области права, возникают регулярно. Грамотная консультация поможет избежать многих рисков и негативных последствий.

Основные темы, которые прорабатывают юристы-консультанты вместе с бизнесом, — это вопросы правового обеспечения деятельности субъектов МСП. Эксперты помогут составить договор, соглашения, проведут экспертизу учредительных документов, должностных регламентов и инструкций. Партнеры центра «Мой бизнес» могут в качестве консультационной услуги представить интересы предпринимателя в судах общей юрисдикции, арбитражном или третейском судах; подготовить необходимые бумаги для ведения процесса: исковые заявления, отзывы и другие документы. Важная часть работы правовых консультантов — представление интересов субъектов МСП в органах государственной власти и органах местного самоуправления при проведении различных проверок.

Услуги юристов-экспертов затрагивают все сферы ведения бизнеса: от регистрации ИП, предприятия до решения проблем, связанных с отзывом лицензии, запретом на осуществление коммерческой деятельности, превышением должностных полномочий представителей государственных органов, инспекций и структур, конфликтных ситуаций с финансовыми и кредитными организациями, коллекторами, партнерами и конкурентами.

Налоги

Конечно, обратиться по вопросам налогообложения можно и непосредственно к сотрудникам ФНС. Правда, это не всегда удобно. Обращения в письменной или электронной форме могут рассматриваться в течение месяца, а для личного приема существуют определенные дни — и всегда много желающих попасть на прием.

Если нет возможности ждать, то со своим вопросом можно обратиться в центр «Мой бизнес». Здесь есть возможность получить консультацию по налоговой тематике в более комфортном режиме.

Вы — начинающий предприниматель и не знаете, какой именно налоговый режим в наибольшей степени соответствует вашему проекту? Специалисты в сфере налогов, помогут сделать правильный выбор. Для тех, кто занимается бизнесом уже не первый день, может быть полезна консультация по льготам, которые государство предоставляет бизнесу в тех или иных случаях, или по уплате и исчислению страховых взносов, по налоговым декларациям и иным взаимоотношениям с налоговыми органами.

Финансы

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для новосибирцев, решивших открыть собственный бизнес, вопрос финансового планирования едва ли не основной. Как управлять финансами? Как привлечь в бизнес инвестиции? Нужна ли онлайн-касса для ИП? На какие меры финансовой поддержки от государства или от региональной власти может рассчитывать бизнес? Что нужно сделать, чтобы этой поддержкой можно было воспользоваться?

В центре поддержки предпринимательства помогут найти профессионалов, которые ответят на эти и многие другие вопросы, связанные с бюджетированием, привлечением инвестиций, займов и кредитов, получением гарантий.

Маркетинг

В современном мире компании любого размера сложно развивать бизнес без знаний маркетинга. Но обычно они приобретаются только на практике. Эксперты-маркетологи, сотрудничающие с центром «Мой бизнес», такой практикой обладают и готовы помочь и тем, кто только начинает делать первые шаги в сложном и интересном мире бизнеса, и тем, кто уже давно работает на рынке. Предпринимателей научат разрабатывать собственные маркетинговые стратегии и планы, выстраивать рекламные кампании. Объяснят, каким должен быть дизайн, как создавать и продвигать свой бренд, что нужно делать, чтобы сбыт продукции был прибыльным, а покупатели — довольными. Помогут решить те проблемы и задачи, с которыми предпринимателю сложно разобраться самостоятельно. Научат, как правильно развить идею и найти свободную нишу для бизнеса на новосибирском рынке.

Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.

Телефон горячей линии поддержки предпринимателей 8-800-600-3407

Оставить заявку на консультацию можно также и в личном кабинете на сайте: mbnso.ru

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»

Статья опубликована по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Сайт: mbnso.ru