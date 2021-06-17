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Квартирный переезд: организация и выбор грузовой машины

  • 17/06/2021, 09:31
Квартирный переезд - это всегда большие сложности для любого человека. А если он еще и сопряжен с транспортировкой фортепиано, так тут уже точно без услуг профессионалов не обойтись. Ведь такой огромный и хрупкий инструмент просто требует к себе максимально бережного отношения.

Сложности с перевозкой пианино возникают еще на этапе его выноса из дома или же магазина, где его приобрели. Инструмент нельзя разобрать и перевезти по частям, максимум — можно снять ножки и крышку. И то, лучше не снимать крышку при транспортировке пианино, поскольку весит она немного и особой разницы при переноске не играет, зато защищает клавиши от повреждений. Заказать услуги по перевозке пианино https://gruzar.com.ua/perevozka-mebeli/pianino в Киеве можно в компании Грузар по ссылке.

И хорошо еще если домашний переезд происходит с первого на первый этаж. Ведь в противном случае придется еще переносить музыкальный инструмент по лестничным клеткам, что довольно непросто. Да и вряд ли те, кто затеял переезд в новую квартиру имеют под рукой все необходимое, в том числе ремни, роклы, лебедки и подъемники, для быстрой и аккуратной погрузки вещей в кузов автомобиля.

Какую машину для переезда лучше арендовать?

Автопарк Грузар насчитывает порядка полусотни автомобилей разной грузоподъемности и габаритов. В нем представлены бусы, газели, 5-тонники, 10-тонники и машины для перевозки негабаритных грузов. Поэтому каждый без труда сможет подобрать наиболее оптимальный вариант для организации недорогого квартирного переезда https://gruzar.com.ua/kvartirnuj-pereezd в Киеве. Правда, порой определиться с выбором машины для транспортировки пианино и других вещей очень сложно. Менеджеры Gruzar об этом прекрасно знают и потому всегда готовы прийти на выручку в таких ситуациях. Для того, чтобы осуществить подбор авто им необходимо знать следующую информацию:

  • Общий вес груза (например бусом можно перевезти не более 1200 кг, в то время как газель позволяет за один рейс выполнить транспортировку 1500 кг)
  • Тип и количество единиц груза (например, холодильники необходимо перевозить вертикально, потому они должны стоя помещаться в кузов авто, а стеклопакеты и зеркала перевозятся исключительно на машинах, оборудованных пирамидой)
  • Место забора груза и конечную точку выгрузки (водителям важно оценить дорожное покрытие на пути следования, ведь груженые машины не всегда могут пройти по грунтовой дороге и иногда даже для перевозки небольшого веса приходится арендовать 5-тонник).

А можно заказать дополнительные услуги?

Одним из преимуществ сотрудничества с Грузар является возможность заказа услуги «квартирный переезд под ключ». В рамках ее предоставления грузчики самостоятельно упакуют все вещи, погрузят их в авто и доставят до места назначения. Это позволит максимально сэкономить время и нервы, ведь не надо будет тратить часы в поисках нужного упаковочного материала, читать правила упаковки стекла, статуэток, музыкальных инструментов и зеркал для обеспечения их безопасной перевозки. Все эти сложности сотрудники возьмут на себя.

Фото предоставлено компанией Грузар

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