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МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

  • 16/06/2021, 17:47
Компания МТС по итогам первого квартала 2021 года показала в Новосибирске самые высокие средние скорости загрузки фиксированного доступа в интернет - 70,80 Мбит/с.

Новости компанииТакие данные приводятся в исследовании международного агентства Ookla, специализирующегося на тестировании качества доступа в интернет.

В рейтинге регионов Новосибирская область была самой быстрой в России — средняя скорость загрузки составила 60,93 Мбит/с. Самая медленная Магаданская область — отстала на 45,4%. По стабильности интернет-соединения (проценту выборки минимальной скорости загрузки 25 мегабит в секунду и минимальной скорости исходящей передачи 3 мегабита в секунду) в Новосибирске у МТС также самый высокий показатель — 81,5 процента.

Из 10 самых густонаселенных городов России в I квартале 2021 года у Москвы была самая высокая медианная скорость загрузки —70,65 Мбит/с. Различие результатов Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска находилось в пределах 1 Мбит/с со средней скоростью загрузки 61,06 Мбит/с, 60,83 Мбит/с и 60,81 Мбит/с соответственно.

В целом по итогам первого квартала 2021 года компания МТС показала по России также самые высокие средние скорости фиксированного доступа в интернет — как загрузки, так и исходящей передачи данных — 71,97 мегабита в секунду и 79,13 мегабита в секунду соответственно.

На втором месте провайдер «Дом.ру», чья медианная скорость загрузки составила 66,52 мегабита в секунду, а исходящей передачи — 73,70 мегабита в секунду. Третье место — у компании «Билайн» (57,29 Мбит/с и 65,18 Мбит/с соответственно). Самыми медленными провайдерами по всей России были «Ростелеком» и ТТК со скоростью загрузки 50,11 Мбит/с и 45,52 Мбит/с, а скорость загрузки 55,17 Мбит/с и 54,36 Мбит/с соответственно.

В целом, согласно результатам исследования Ookla, скорость фиксированного интернета в России растет: за 2020 год скорость загрузки увеличилась на 36,9 процента. По состоянию на апрель 2021 года страна занимает 51-е место по скорости фиксированного широкополосного доступа, отметили в агентстве.

Фото: flickr.com автор: Евгения Чернышова

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : статистика МТС Интернет


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