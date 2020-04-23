Квест-мейкеры ищут выход

Таков лейтмотив большой пресс-конференции, устроенной лидерами российской квест-индустрии под эгидой агрегатора «Мир Квестов». Пресс-конференция совершенно в духе времени была онлайновой. И онлайн-конвертация индустрии тоже рассматривалась как вектор ее развития. Точнее, как один из векторов. Ибо возвращение к нормальному режиму работы рассматривается все-таки как базовый ситуативный пунктир. Расходятся участники рынка лишь в сроках. Оптимисты уверены, что в прежнем виде квест-рынок (вместе со всей прочей развлекательной индустрией) заработает к началу лета, осторожные — что к сентябрю.

— Пока ситуация развивается по негативному сценарию, — говорит Кирилл Золотухин, соучредитель сети квестов «КвестРум» (Санкт-Петербург). — Думаю, к лету-осени будет рестарт, на май мы не надеемся. До кризиса мы работали в 10 городах. Девять городов по франшизе, в том числе в Стокгольме и Хельсинки. Кстати, в Стокгольме наши квесты и сейчас работают — в силу специфичного тамошнего отношения к самоизоляции, но тоже с жестким спадом — выручка составляет 30% от прежней.

Не кошмар, а затяжные неприятности

Впрочем, все солидарны во мнении, что восстановительный период будет долгим — не менее года. Тем не менее на фоне других консюмерских отраслей квест-индустрия выглядит достаточно «упругой». Обезлюдевшие улицы городов — для квест-бизнеса это, конечно, плохо. Но не «ужас-ужас-ужас». Просто ужас, обычный. Переживаемый.

— В отличие от ресторанов или ТЦ, квест — это формат заведомо более гибкий, — констатирует Евгений Масляков, модератор пресс-конференции, пресс-секретарь компании «Мир Квестов». — У нас нет закупок продуктов на несколько месяцев вперед, потому нам легче приспособиться к новой реальности. Конечно, травма у рынка будет. Ощутят ее острее всего квесты маленькие. У них меньше команда, не настолько плотна подушка безопасности.

Сохранение команды в дни простоя все спикеры назвали самой трудной задачей и самой болезненной проблемой. Причина — в функциональной уникальности многих из них. Квест — это ведь не магазин, где любого освобожденного продавца можно перемкнуть на складскую работу или на подготовку сетов для онлайн-витрины.

— В квесте персонал жестче привязан к формату, — поясняет Кирилл Золотухин. — Когда квест физически закрыт на замок, сотрудников трудно использовать в каких-либо альтернативных функциях. Ключевых сохранили, сделали список задач на хоум-режим. Сфокусировали внимание на улучшение продуктов. Особенно на детских эскейпах. Некоторые детские квесты были сделаны на базе взрослых, так что там есть что улучшать — будем усиливать их сюжетную и эстетическую самобытность. Улучшаем детские продукты, улучшаем сценарии — словом, занимаемся полировкой. Остальных сотрудников перенаправили на другой проект.

Второй проект «КвестРум’a» — это Selfie Mosaic. По фотографии клиента создается необычная арт-мозаика в виде конструктора. Конструктор отправляется клиенту, и он может сам собрать свой портрет. По словам Кирилла Золотухина, проект активно растет: они уже начали работать с клиентами из США и стран Европы. За счет этого проекта удается проходить трудную пору более гладко. Впрочем, Кирилл допускает, что они с партнером при необходимости могут закрыть один из своих квестов, чтобы сохранить сеть.

Юлия Луцива, организатор сети квестов Questown (Москва) считает, что предел кадровой выживаемости квест-проекта — месяц-два.

— Дольше — хуже, — констатирует Юлия. — Если «стоп-период» продлится дольше — месяца три, четыре или больше, то коллективы, увы, развалятся. Конечно, мы стараемся защититься от такого хода событий. Я по образованию HR, надеюсь, это пригодится при сборе команды, когда бизнес придет в движение. Сейчас, в паузу, мы тратим время функционально — на создание «тонизирующих» образовательных ресурсов для команды. В частности, на план адаптации, на разработку нормативных документов. План адаптации для сотрудника — на пять недель. По итогам мы должны получить функционального работника, умеющего работать во всех контекстах. Мы ведь занимаемся перформансами, там насыщенная матчасть, четко прописанные скрипты. Второе занятие на это странное время — обновление реквизита. Когда работаешь в режиме нон-стоп, подновлять реквизит не всегда успеваешь, времени физически не хватает. Сейчас реквизит прорабатываем более тщательно, поскольку в свете полученного опыта появилось больше понимания. Буфер для поддержки коллектива — деньги, отложенные на открытие следующего проекта.

Недетские каникулы

Аренда — вот соперник кадрового вопроса по уровню остроты и болезненности. Решить его в свою пользу удается далеко не всем, ибо арендодатели не прочь занять позицию в стиле «Ну и что ж, что пандемия? Это ж бизнес, ничего личного».