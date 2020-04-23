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Квест-мейкеры ищут выход

Индустрия квестов вошла в режим самоконсервации. И надеется выйти из него к осени — оздоровленной и без коллег-маргиналов.
Э
  • 23/04/2020, 17:00
Автор: Игорь Смольников
labyrinth
Нынешняя социальная пауза окажет на рынок квестов, скорее, тонизирующее воздействие, нежели убийственное.

Таков лейтмотив большой пресс-конференции, устроенной лидерами российской квест-индустрии под эгидой агрегатора «Мир Квестов». Пресс-конференция совершенно в духе времени была онлайновой. И онлайн-конвертация индустрии тоже рассматривалась как вектор ее развития. Точнее, как один из векторов. Ибо возвращение к нормальному режиму работы рассматривается все-таки как базовый ситуативный пунктир. Расходятся участники рынка лишь в сроках. Оптимисты уверены, что в прежнем виде квест-рынок (вместе со всей прочей развлекательной индустрией) заработает к началу лета, осторожные — что к сентябрю.

— Пока ситуация развивается по негативному сценарию, — говорит Кирилл Золотухин, соучредитель сети квестов «КвестРум» (Санкт-Петербург). — Думаю, к лету-осени будет рестарт, на май мы не надеемся. До кризиса мы работали в 10 городах. Девять городов по франшизе, в том числе в Стокгольме и Хельсинки. Кстати, в Стокгольме наши квесты и сейчас работают — в силу специфичного тамошнего отношения к самоизоляции, но тоже с жестким спадом — выручка составляет 30% от прежней.

Не кошмар, а затяжные неприятности

Впрочем, все солидарны во мнении, что восстановительный период будет долгим — не менее года. Тем не менее на фоне других консюмерских отраслей квест-индустрия выглядит достаточно «упругой». Обезлюдевшие улицы городов — для квест-бизнеса это, конечно, плохо. Но не «ужас-ужас-ужас». Просто ужас, обычный. Переживаемый.

— В отличие от ресторанов или ТЦ, квест — это формат заведомо более гибкий, — констатирует Евгений Масляков, модератор пресс-конференции, пресс-секретарь компании «Мир Квестов». — У нас нет закупок продуктов на несколько месяцев вперед, потому нам легче приспособиться к новой реальности. Конечно, травма у рынка будет. Ощутят ее острее всего квесты маленькие. У них меньше команда, не настолько плотна подушка безопасности.

Сохранение команды в дни простоя все спикеры назвали самой трудной задачей и самой болезненной проблемой. Причина — в функциональной уникальности многих из них. Квест — это ведь не магазин, где любого освобожденного продавца можно перемкнуть на складскую работу или на подготовку сетов для онлайн-витрины.

— В квесте персонал жестче привязан к формату, — поясняет Кирилл Золотухин. — Когда квест физически закрыт на замок, сотрудников трудно использовать в каких-либо альтернативных функциях. Ключевых сохранили, сделали список задач на хоум-режим. Сфокусировали внимание на улучшение продуктов. Особенно на детских эскейпах. Некоторые детские квесты были сделаны на базе взрослых, так что там есть что улучшать — будем усиливать их сюжетную и эстетическую самобытность. Улучшаем детские продукты, улучшаем сценарии — словом, занимаемся полировкой. Остальных сотрудников перенаправили на другой проект.

Второй проект «КвестРум’a» — это Selfie Mosaic. По фотографии клиента создается необычная арт-мозаика в виде конструктора. Конструктор отправляется клиенту, и он может сам собрать свой портрет. По словам Кирилла Золотухина, проект активно растет: они уже начали работать с клиентами из США и стран Европы. За счет этого проекта удается проходить трудную пору более гладко. Впрочем, Кирилл допускает, что они с партнером при необходимости могут закрыть один из своих квестов, чтобы сохранить сеть.

Юлия Луцива, организатор сети квестов Questown (Москва) считает, что предел кадровой выживаемости  квест-проекта — месяц-два.

— Дольше — хуже, — констатирует Юлия. — Если «стоп-период» продлится дольше — месяца три, четыре или больше, то коллективы, увы, развалятся. Конечно, мы стараемся защититься от такого хода событий. Я по образованию HR, надеюсь, это пригодится при сборе команды, когда бизнес придет в движение. Сейчас, в паузу, мы тратим время функционально — на создание «тонизирующих» образовательных ресурсов для команды. В частности,  на план адаптации, на разработку нормативных документов. План адаптации для сотрудника — на пять недель. По итогам мы должны получить функционального работника, умеющего работать во всех контекстах. Мы  ведь занимаемся перформансами, там насыщенная матчасть, четко прописанные скрипты. Второе занятие на это странное время — обновление реквизита. Когда работаешь в режиме нон-стоп, подновлять реквизит не всегда успеваешь, времени физически не хватает. Сейчас реквизит прорабатываем более тщательно, поскольку в свете полученного опыта появилось больше понимания. Буфер для поддержки коллектива — деньги, отложенные на открытие следующего проекта.

Недетские каникулы

Аренда — вот соперник кадрового вопроса по уровню остроты и болезненности. Решить его в свою пользу удается далеко не всем, ибо арендодатели не прочь занять позицию в стиле «Ну и что ж, что пандемия? Это ж бизнес, ничего личного».

Как отметил Егор Ходырев, учредитель фабрики эмоций «Авантюра» (Екатеринбург), маленькие компании имеют своеобразное преимущество — экономные локации, насчет которых легче договориться по аренде.

— Мы с арендодателями договаривались в частном порядке, — рассказывает Павел Климов, учредитель сети квестов Wizardium (Москва). — Договорились до скидок в 50% (без отсрочки) и на 30% (зато с отсрочкой). А вот на обнуление аренды никто не идет.

У Кирилла Золотухина степень сговорчивости арендодателей вариативна. К 20 марта, когда стал очевиден горизонт проблематики, «КвестРум» приготовил письмо для всех арендодателей. Поначалу от очных встреч они уклонялись, после чего «КвестРум» обратился к юристам «Мира Квестов», имеющим кейсы по поискам компромисса с арендодателями. В итоге все «квеструмовские» арендодатели пошли навстречу — кто-то согласился на каникулы, кто-то — на скидку в 75%. Юлия Луцива тоже отметила сложность переговоров с арендодателями в Москве, однако при содействии юридической службы агрегатора «Мир Квестов» им удалось получить скидку у собственников помещений.

— Когда пытались вести диалог в виде свободной переписки, то получали сплошь формальные ответы-отмахивания, — вспоминает Юлия. — Пока этим не занялись юристы агрегатора. В итоге на апрель нам все же дали скидку в 50% на аренду. Мы тогда думали, что пауза будет на неделю, и это казалось самым хорошим вариантом развития событий. А вообще, конечно, хотим арендных каникул.

Арендные каникулы — очень нелюбимое словосочетание для собственников помещений. Но постепенно  арендодатели все же приходят к выводу, что лучше пойти на уступки, чем потерять партнера.

Столь же неоднозначен как аренда и кредитный вопрос.

— Кредитные истории — очень вариативный сюжет, — констатирует Степан Ходырев, второй учредитель екатеринбургской фабрики эмоций «Авантюра». — Банки, более близкие к государству, охотнее идут нам навстречу. «Сбербанк», например. А  вот «Тинькофф Банк» — полная противоположность. Железный, герметичный «игнор», абсолютная беспощадность.

Дело на замену

Поиск альтернатив — самый естественный процесс в нынешней ситуации. И творческая активность на этой ниве очень велика. Находок уже немало. Кто-то возвращается к практике стрит-квестов и авто-квестов (если это позволяет режим города пребывания), кто-то запускает VR-квесты, другие — коробочные квесты, так называемые «домашки».

— Сейчас мы прорабатываем выездные мероприятия — к официальному снятию самоизоляции их запустим. — говорит Павел Климов. — Они точно будут востребованы и после снятия карантина. Востребованы чисто на психологической инерции — люди ведь не сразу вернутся к полностью «внешней» жизни, паттерны самоизоляции будут еще некоторое время сохраняться. На период психологического «оттаивания» это самое то!  Будем делать коробочные квесты для детей. Ориентация на детские коробочные квесты сейчас достаточно плотная.

Братья Ходыревы считают создание альтернативных форматов практичным и этически аккуратным средством рыночной экспансии. Пригождаются тут и докарантинные наработки (да, слово звучит почти как «довоенные», но уж таков момент).

— Пару лет назад, строя один из квестов, мы приглашали частного инвестора, сейчас привлекли его к новому продукту, — вспоминает Егор Ходырев. — Для детей стали делать домашние квесты с доставкой. Нашли в Питере издательскую компанию «Банда умников», начали делать магазин на нашем сайте. Настолки, бумажные комплекты, дистрибутивы, которые сам родитель может распечатать. Первый закуп составил 58 тысяч рублей. Следующую поставку планируем продать за 80 тысяч. Для взрослых делаем браузерный квест «360 градусов». Аналог популярной «Мозгобойни», только домашняя версия с возможностью сетевого участия. Предметка — снимки реальных декораций (более 200 фоток), по которым ходят мышью. Отличие от браузерных квестов — реальное, «живое» время. То есть квест нельзя «скипать», его надо доигрывать в реальном времени. Настоящие, полновесные 60 минут.

В качестве компенсатора братья Ходыревы задействовали даже прежде неавтономные, сугубо инструментальные форматы.

— Выдвинули свой бар из квест-рума на «Яндекс Еду», — рассказывает Степан Ходырев. — Переформатировали его в «личном кабинете», заказы пошли. Хотя изначально бар был сугубо прикладной. Ориентированы на 100-150 тысяч дохода в месяц.

Ален Гарсия, учредитель сети квестов Wasteland Quest & Games (Новосибирск), смог почти весь персонал переключить на другой проект, который полностью функционирует в онлайне. Проект реализуется на платформе одной из сетевых компаний, где есть возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома. К сожалению, в кредитных каникулах сети отказали все банки, без объяснения причин. Поэтому им уже пришлось закрыть один из квест-румов. В целом, Ален дает неблагоприятный прогноз:

— Если режим самоизоляции продлится еще два месяца, наша сеть (самая крупная в Сибири) может больше никогда не открыться, увы.

Будет ли как раньше?

Возврат к уличным квестам, которые были в ходу семь лет назад — на старте индустрии, все операторы рассматривают как маловероятный. Стрит-квесты и авто-квесты, возможно, вернутся. Но отнюдь не как замена квест-румам, а просто как одна из вариаций потребительского выбора.

— Авто-квесты никуда и не девались, просто вектор популярности к квест-румам сместился, — поясняет Антон Мизулин, учредитель сети квестов LOCKation (Саратов). — А потом сместится к VR-формату. В регионах формат авто-квеста до сих пор достаточно популярен.

Юлия Луцива убеждена, что стрит-квест — реалия конкретной эпохи и продукт на любителя. На заре бизнеса этот формат был привлекателен тем, что имел очень простую модель — работал в прямом смысле «на коленке».

— Не думаю, что будет сильный откат к этом формату, — констатирует Юлия Луцива. — Стрит-квесты, конечно, будут, но в локальном объеме. Это на любителя. Квест-рум — формат более камерный и эмоционально более комфортный для игроков, не на виду у праздных прохожих. Параллельное существование будет, но никак не перекрытие.

По мнению Павла Климова, мощный импульс развития в эти дни получил сегмент VR-квестов. Павел уверен, что VR-сектор будет развиваться и дальше. Будет уходить в домашнее использование, когда это оборудование станет доступнее для людей. Впрочем, для такой экспансии тоже нужны кадры.

— Виртуальный проект создать не можем, ибо нет сильных айтишников, — посетовала по этому поводу Юлия Луцива.

Сама команда агрегатора «Мир Квестов» недавно запустила сервис SkyFits  онлайн-фитнес с персональным тренером по видеосвязи. Этот кейс будет развиваться, пока агрегатор находится в состоянии «заморозки».

При всем различии своих бизнес-историй спикеры пресс-конференции сошлись на мысли, что нынешняя социальная пауза окажет на рынок, скорее, тонизирующее воздействие, нежели убийственное. О таком исходе не помышляют даже самые сумрачные пессимисты.

На кризис, обусловленный пандемией, возлагают роль этакого «санитара леса». Например, Евгений Масляков убежден — отрасль будет более профессиональной, потому что выживут лучшие, самые ответственные.

— Самоочистка отрасли запустилась даже раньше пандемии, — отметил он.

Ожидается, что после пандемии рынок квестов станет меньше, но качественнее, так как выживут самые крупные, популярные и безопасные квесты с адекватной «подушкой безопасности». Этому способствует и закон о квестах, недавно принятый в Санкт-Петербурге. На данный момент «Миру Квестов» известно о закрытии примерно 4% от общего числа квест-комнат.

 — В Москве есть огромная подпольная ниша, — констатирует Юлия Луцива. — Низкосортные проекты, которые отпугивают публику от индустрии. Думаю, к сентябрю именно эта ниша будет смыта карантином. А еще квесты смогут встроится в аргументационный контекст, опустевший из-за блокировки выездного туризма. Заграничных поездок не будет долго, а людям захочется развлекаться. «Не можете выехать за границу — выезжайте в другую реальность» — такой аргумент будет вполне действенным после выхода из карантина.

Фото: pixabay.com, автор- mwewering

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Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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