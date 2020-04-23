День Победы перенесли в онлайн

9 мая с 8 до 22 часов в Новосибирске состоится телемарафон «Во имя всех грядущих поколений», трансляцию которого планируется организовать на интернет-ресурсах, а также городских телеканалах, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Главные мероприятия в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в связи с введением ограничительных мер пройдут в онлайн-формате, но по сложившемуся годами праздничному сценарию. Начнётся телемарафон по традиции в 9 часов показом сюжетов, посвящённых нашему земляку, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину. В 10 часов, как и положено, предусмотрен военный парад. В это время на экранах будут транслироваться парады Победы прошлых лет, архивные записи первого парада. Об истории парада в Москве и Новосибирске расскажут ведущие телемарафона, а также гости студии прямого эфира, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как подчеркнул глава города, по традиции в 11 часов, когда за военным парадом в Новосибирске следует колонна «Бессмертного полка», в телевизионном марафоне прозвучит песня «Бессмертный полк» с видеозаписями прошлых лет. Далее гостями студии станут модераторы патриотической акции «Бессмертный полк» в Новосибирске – Ирина Рудковская и Анастасия Панфилова. Они расскажут о сайте, где размещаются фотографии и истории павших воинов, «идущих» в «Бессмертном полку».

В 12 часов состоится презентация Виртуального Монумента Славы. Новосибирцам предложат зайти на сайт, найти имя своего погибшего родственника, таким образом почтив его память, не выходя из дома, не посещая монумент.

Единственным публичным мероприятием в городе станет Всероссийская акция «Сад памяти», в Новосибирске планируется высадить около 140 кустов сирени.

По словам мэра Анатолия Локтя, накануне Дня Победы, 8 мая в 22 часа каждый горожанин может принять участие в ежегодной акции «Свеча памяти», для этого необходимо выставить к окну зажженную свечу – в память о погибших в войне. Одновременно с зажжением свечей на всех теле-, радио- и интернет-каналах будет объявлена Минута молчания.

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