КХЛ утвердила состав конференций и дивизионов в сезоне-2022/23

Первый поединок КХЛ в новом сезоне состоится 1 сентября в Москве. Стартует новый розыгрыш с матча за Кубок Открытия, который состоится между действующим чемпионом ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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Финальная игра в рамках регулярного чемпионата пройдет 26 февраля 2023 года. Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 29 апреля.

10 и 11 декабря в Челябинске состоится матч звезд КХЛ. В календаре лиги предусмотрена пауза на время проведения матчей сборных — с 12 по 18 декабря 2022 года.

Также правление лиги внесло незначительные изменения в состав конференций и дивизионов на сезон-2022/23. ХК «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, базирующийся в Подмосковье, переведен из Восточной конференции в Западную. Согласно плану, каждый клуб сыграет по 68 матчей в рамках регулярного чемпионата.

Напомним, ХК «Сибирь» по итогам завершившегося чемпионата занял девятое место в Восточном дивизионе. Новосибирская команда третий раз подряд не попала в плей-офф. Основные надежды в новом сезоне руководство клуба возлагает на Тревора Мёрфи, который стал лучшим бомбардиром среди защитников команды по итогам минувшего чемпионата, однако из-за травмы досрочно завершил сезон 2021/2022.