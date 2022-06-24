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Госдума планирует запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках

  • 24/06/2022, 17:04
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Госдума планирует запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках
По мнению автора инициативы, животные там содержатся в «в безобразных условиях».

В России могут запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках до конца года, об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет ТАСС.

По его словам, на законодательном уровне должно быть закреплено то, что места, которые используются для продажи животных, должны соответствовать специальным требованиям. Их установит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

— Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. Будем стараться принять его до конца календарного года, — заявил Бурматов.

Отмечается, что в Госдуму законопроект внесли в июле прошлого года. В первом чтении документ был принят в декабре. Поправки хотят внести в закон об ответственном обращении с животными.

Ранее Бурматов рассказал, что введение новых требований будет запрещать продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животные содержатся «в безобразных условиях».

Фото: flickr.com — Natasha Lisich

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : зоомагазин законопроект законодательство Госдума


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