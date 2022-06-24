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ВТБ выяснил, на что тратят деньги россияне летом

  • 24/06/2022, 15:51
ВТБ проанализировал подготовку жителей нашей страны к летнему сезону.

Новости бизнесаПо данным эквайрингового бизнеса ВТБ, самой популярной категорией трат в преддверии летнего сезона стал садовый инвентарь, спрос на него вырос на 20%.  Количество транзакций по таким товарам в эквайринговой сети ВТБ за месяц превысило 430 тыс., средний чек составил более 1 тыс. рублей. На втором месте по востребованности — спортивная одежда, в этой категории россияне провели 24 тыс. операций со средним чеком около 4,6 тыс. рублей. На третьем месте – продажа и обслуживание велосипедов: в велосалонах держатели банковских карт совершили 19 тыс. транзакций.

Как показывает опрос ВТБ, каждый третий россиянин готов активно путешествовать по России этим летом.

Большинство россиян в этом году планирует провести отпуск в России, в том числе каждый третий планирует активно путешествовать по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков. О намерении посетить другие регионы страны в качестве туриста или в рамках родственных визитов сообщили 33% опрошенных.

Более четверти респондентов планируют остаться в своем регионе и провести отпуск за городом – на даче или в деревне. Каждый пятый россиянин собирается остаться на время отпуска в своем городе. Чаще всего склонны отдыхать дома жители городов с населением менее 1 млн человек (23%), 8% опрошенных намерены отправиться в санаторий или на базу отдыха в родном регионе.

Лишь 10% россиян планируют в этом году пляжный отдых за границей – в Турции, Египте и других популярных странах.

По данным опроса, более трети россиян из тех, кто планирует летний отдых в этом году, готовы увеличить траты на него. Еще четверть намерена сохранить отпускные расходы на уровне прошлого года, 28% собираются сэкономить. При этом лишь четверть респондентов, собирающихся в отпуск, намерены привлекать заемные средства – кредитные карты и потребкредиты: в основном россияне обходятся отпускными на работе (31%) или заранее копят на отпуск (29%), 18% ради отдыха снимут деньги с депозитов и накопительных счетов.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы ВТБ


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