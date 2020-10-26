НЗР «Оксид» получит льготный кредит от Фонда развития промышленности РФ

На очередном заседании экспертного совета Фонда развития промышленности рассмотрено 13 проектов, 12 из них, в том числе проект АО «НЗР «Оксид» был одобрен для финансирования, сообщили в Торгово-промышленной палате Новосибирской области.

Отмечается, что проект «Модернизация существующего парка оборудования для освоения производства конденсаторов, резисторов ЧИП исполнения» АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» по программе ФРП «Конверсия» рекомендован Советом ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Новосибирской городской ТПП.

К началу текущего года на предприятии были созданы участки по изготовлению конденсаторов и резисторов SMD исполнении 4 типоразмеров, проведены разработка и освоение производства конденсаторов К53-81 4-х типоразмеров. За счет собственных средств компания проводит разработку и освоение толстопленочных резисторов 4-х типоразмеров, а также предварительные испытания опытных образцов. На предприятии разработан проект технических условий на резисторы З1-12ОН.

— В 2020 году АО «НЗР «Оксид» обратилось в Фонд развития промышленности Российской Федерации с целью предоставления займа в размере 291,9 млн рублей для приобретения, в рамках проекта, российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтажа, наладки и иных мероприятий по его подготовке для серийного производства. Заявка компании была удовлетворена в полном объеме, — рассказали в ТПП Новосибирской области.

Реализация проекта позволит предприятию внедрить новых инновационных технологий для выпуска отечественной продукции с высокими техническими параметрами, качеством и надежностью. Завод создаст новые производственные мощности, расширит ассортимент продукции, существенно увеличит объем производства и ассортимента. За счет использования современного оборудования предприятие сможет выйти на новые рынки сбыта и повысить конкурентоспособность своей продукции.

В ходе реализации проекта на АО «НЗР «Оксид» будут созданы 38 рабочих мест, в том числе 13 высокопроизводительных, что позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней от самого предприятия.

АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» работает в г. Новосибирске с 1952 года. В настоящее время завод является поставщиком продукции более чем 200 предприятиям промышленности, выпускающих радиотехнические изделия широкого спектра применения, от простейших радиостанций общего применения до узлов и агрегатов космических аппаратов, в том числе является поставщиком электронных компонентов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа. Завод является член Новосибирской городской ТПП с 2012 года.

Фото пресс-службы правительства