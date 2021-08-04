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«Лаборатория Касперского» разработала нейросеть для поиска людей с воздуха

  • 04/08/2021, 10:36
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Разработчики утверждают, что алгоритм способен распознать человека с высоты 150 м, в том числе если в кадр попала только часть тела.

Специалисты «Лаборатории Касперского» разработали нейросеть Kaspersky Neural Networks (KNN), которую можно использовать для поиска людей с воздуха, сообщает газета «Известия».

По словам руководителя направления, Kaspersky Neural Networks Владимира Клешнина, если тело видно полностью, нейросеть сможет понять, идет человек, сидит или лежит. Этот параметр может быть важен, поскольку лежачему человеку в лесу с большей вероятностью нужна помощь, чем идущему.

— Машинное зрение лучше человеческого глаза анализирует изображения. Например, когда картинку рассматривает оператор, он в первую очередь ищет цветовые несоответствия — такова физиология. Однако, когда человек в камуфляже, что среди грибников случается часто, заметить его с высоты сложнее. Для нейросети же цвет одежды не играет большой роли. Но главное — программа находит людей за миллисекунды. Тогда как человек на изучение картинки тратит минуты, — сказал Владимир Клешнин.

Идея использовать машинное зрение для поиска людей с воздуха не нова. В России, например, компания «Билайн» еще в 2018 году передала в использование поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» такое решение. Нейросеть называется «Beeline AI — Поиск людей». Она умеет находить людей с высоты вне зависимости от положения тела или цвета одежды, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Билайн». Эта нейросеть работает только на наземных компьютерах, поэтому изображения обрабатывают по возвращении квадрокоптеров.

В «Лиза Алерт» не дали оценку KNN, так как не пользовались разработкой. В организации отметили, что регулярно прибегают к помощи разработки «Билайна».

Фото: pixabay.com автор: MAKY_OREL

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : поиск людей нейросеть Лиза Алерт Лаборатории Касперского


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