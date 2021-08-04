НГУ одобрили строительство трех новых общежитий

— Первая и вторая очередь проекта – это те объекты, по которым было принято решение в ходе визита в Новосибирскую область Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Теперь программа одобрена, она объявлена, идет сбор заявок, и мы должны войти в программу создания кампусов объектами третьей очереди, которая предполагает строительство дополнительных общежитий уже на основе модели государственно-частного партнерства, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.