LADA и Fordс пробегом не любят в Новосибирске

Лидерами вторичного рынка в городах-миллионниках России по итогам пяти месяцев продаж стали автомобили LADA 2114 Samara, Ford Focus, LADA 2107. В трех сибирских городах рейтинги возглавила японская Toyota Corolla — в Новосибирске, Красноярске и Омске.

Ford Focus занял первое место в 5 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, и Челябинске. Общероссийский лидер продаж на вторичном рынке, LADA 2114 Samara, стал самым популярным автомобилем в Волгограде и Перми.

Автомобилисты Казани и Нижнего Новгорода предпочли подержанные KIA Rio. В Ростове-на-Дону победила модель Hyundai Accent, в Краснодаре – Hyundai Solaris.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 5 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 047,3 тыс. единиц. При этом средний возраст всех перепроданных за этот период машин составил 11,4 года.

Фото автора, инфографика – «Автостат»