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В регионах просыпается интерес к «пенсионным» страховкам

Количество договоров пенсионного страхования за весь 2018 год в РФ выросло на 46%, в первом квартале 2019 года — еще на 15%.
  • 26/06/2019, 17:38
Автор: Юлия Данилова
В регионах просыпается интерес к «пенсионным» страховкам
В Новосибирской области за квартал заключено 36 договоров пенсионного страхования.

— Изменения в пенсионном законодательстве (Повышение пенсионного возраста. — Ред.) побуждают россиян задумываться о накоплениях на прибавку к государственной пенсии. По данным последних опросов, более половины россиян понимают, что только на государственное обеспечение в пожилом возрасте прожить будет трудно и нужно искать дополнительные источники дохода, — комментирует ситуацию директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни» Штефан Ванчек.

Согласно данным исследования, проведенного НПФ Сбербанка и опубликованного в середине июня, более половины респондентов (55%) знают о существовании негосударственных пенсионных фондов, треть опрошенных (36,3%) утверждают, что они подробно осведомлены о деятельности НПФ и пользуются продуктами негосударственного пенсионного обеспечения. Самыми информированными оказались жители Уральского (46,4%) и Сибирского (46,2) федеральных округов.

Неудивительно, что в такой ситуации на российском рынке страхования жизни отмечается рост спроса на программы пенсионного страхования. Пока эта динамика в абсолютных цифрах незначительна, но растущий тренд на лицо. По данным ЦБ РФ, за 2018 год в России был заключен 6951 договор пенсионного страхования (+ 46% к 2017 году). Лидером по количеству заключенных договоров в РФ является Москва — более 1900, на втором месте Челябинская область (369), на третьем — Республика Башкортостан (324). В новом году эта тенденция сохраняется — за первый квартал 2019 года количество полисов в данной сфере выросло почти 15% (до 814). В Новосибирской области за прошлый год заключены 276 договоров пенсионного страхования (+ 4,5%). За первый квартал 2019-го — 36.

— Если говорить о данных нашей компании, то в Новосибирской области у нас около 5 000 клиентов, которые формируют сбережения в рамках накопительных программ страхования жизни, в том числе и на прибавку к пенсии, — поясняет Штефан Ванчек.

По данным Центробанка, за 2018 год в России заключены почти 6 млн договоров по страхованию жизни, из них 51,6 тысячи — в Новосибирской области. В первом квартале 2019 года — 1,1 млн договоров в России и более 9 тысяч в Новосибирске.

— Накопительные программы страхования жизни интересны тем, что позволяют накопить и сохранить сбережения в непредвиденных ситуациях со здоровьем. То есть при тяжелой травме или серьезной болезни страховщик предоставляет клиенту финансовую поддержку, которая дает возможность оплатить дорогостоящее лечение или преодолеть последствия затяжного больничного. При этом после окончания срока действия полиса его обладатель получает свои накопления в полном объеме, независимо от того, были ли по договору выплаты по страховым случаям или нет, — комментирует Штефан Ванчек. —  Как правило, в течение срока действия договора застрахованный может получать от государства налоговый вычет по полису страхования жизни (до 13% от суммы взносов).

К плюсам программ накопительного страхования собеседник InfoPro54 относит гибкость. Он отмечает, что клиент сам решает, сколько хочет накопить на жизнь после периода активной работы, за какой период, как часто будет вносить взносы и в каком размере, наконец, какую сумму получит при тех или иных страховых случаях. При этом все условия договора застрахованный при необходимости может изменять. Например, дополнять полис новыми рисками или регулировать размер взноса.

— Как один из лидеров рынка по пенсионному страхованию, мы рекомендуем задуматься о своем будущем и начать формировать капитал на достойную жизнь на пенсии как можно раньше. Чем дольше вы будете откладывать, тем больше будет ваша дополнительная пенсия. Кроме того, это позволит вам копить комфортными взносами, без нагрузки для семейного бюджета. Например, при взносе 1000 рублей в рамках программ долгосрочного накопления и финансовой защиты копить можно от 20 до 52 лет, а заключить договор можно с 18 лет.  Это позволяет формировать пенсионный капитал людям, которые только начали получать доход, — поясняет господин Ванчек.

Интересно, что по данным исследования НПФ Сбербанка, самыми активными клиентами НПФ стали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (почти втрое больше, чем в других возрастных группах). В фонде отмечают, что «молодые россияне очень озабочены качеством жизни после завершения карьеры и готовы предпринимать активные действия для обеспечения своего будущего».

Напомним, в ходе I Всероссийской конференции по страхованию жизни, которая прошла в мае, участники рынка и эксперты констатировали, что на рынке страхования жизни сменился драйвер роста: если последние годы активнее всего рос рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то с 2019 года главным продуктом становится накопительное страхование жизни (НСЖ).

— За последние 10 лет средний темп роста рынка страхования жизни составил 38%. Основным драйвером роста рынка было инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): доля ИСЖ выросла с 10% до 65%. Однако в первом квартале 2019 года рост этого сегмента страхового рынка замедлился и даже ушел в минус по сравнению с 1 кварталом прошлого года (- 5,5%). В то же время НСЖ в первом квартале 2019 года показал рост в 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — пояснял на конференции председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин.

Штефан Ванчек также прогнозирует, что в связи с преимуществами, которые дают программы пенсионного накопительного страхования, в будущем можно ожидать устойчивый рост спроса на этот финансовый инструмент.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой ООО «ППФ Страховавние жизни»

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