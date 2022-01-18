Лайфхаки для покупки квартиры в Алании

Лайфхак 1. Покупайте квартиры на старте продаж

Когда строительная компания только начинает работы по возведению жилого комплекса, она открывает продажи. Стоимость квадратного метра в момент рытья котлована очень низкая, что позволяет сэкономить до 30% на покупке жилья. И чем раньше вы покупаете жилплощадь, тем дешевле вам обойдется это приобретение.

Есть еще один очень приятный момент. Большинство застройщиков в Турции предлагают покупателям, у которых на руках нет всей суммы денег, возможность оформления рассрочки на весь период строительства. Для подписания договора купли-продажи новостройки в Аланье с отсрочкой платежей потребуется только первоначальный взнос, обычно это 10% от стоимости объекта.

К примеру, если вы хотите приобрести апартаменты от застройщика, которые выставлены на продажу по цене 50 000 евро, вам достаточно иметь только 5 000 евро, а остальную сумму нужно будет выплатить на протяжении 1-2 лет, пока строится ЖК.

Лайфхак 2. Пользуйтесь специальными предложениями

Строительный сектор в Турции – очень конкурентная среда: много застройщиков, которые практически «воюют» за каждого покупателя. Такие условия вынуждают их разрабатывать маркетинговые многоходовочки, которые бы их выгодно выделили на фоне конкурентов. Так и появляются различные акции и спецпредложения. Если ими воспользоваться, можно неплохо сэкономить.

Например, если покупатель вносит 100% оплату за объект во время подписания договора, застройщики часто предлагают скидку в размере 5-10%. Подвоха в этом нет. Девелоперам просто выгодно получить все деньги сразу. Полученные средства они пускают на возведение проекта.

В преддверии праздников также часто бывают различные скидки. Особенно часто это прослеживается в новогодний и рождественский период.

Сохраните себе в закладках браузера нужные сайты и каждое утро перед работой просматривайте их все за чашечкой кофе. И в один прекрасный день вы успеете поймать «вкусное» предложение от девелопера на интересные вам апартаменты.

Лайфхак 3. Обращайте внимание на видовые характеристики

Алания – очень живописный городок. На курорте можно купить просторную квартиру, с окон которой может открываться великолепный вид на лазурные воды моря, склоны Торосских гор, цитрусовые плантации или хвойные рощи. Понятное дело, что чем лучше будет панорама, тем выше будет стоимость жилья, но оно того стоит. Особенно если недвижимость в Алании у моря покупается с инвестиционной целью. Такие квартиры намного проще сдать в аренду или потом подороже перепродать.

Лайфхак 4. Учитывайте сезонность

Зачастую турецкие девелоперы более расположены к снижению цены во время снижения спроса на квадратные метры. А вот в пик ажиотажа отмечается более активная накрутка стоимости.

Высокие показатели спроса на турецком рынке недвижимости отмечаются с середины весны, осенью и в декабре. А вот в период с января по март и в летний сезон спрос снижается.

Небольшой момент, на который мало кто обращает внимание. Все застройщики имеют план реализации объектов и, конечно, заинтересованы в заключении большего количества сделок до того момента, когда придет время подавать отчетность. И перед сдачей итоговых отчетов с застройщиком будет намного легче договориться о снижении цены.

Лайфхак 5. Обратитесь в лицензированное агентство недвижимости

Самостоятельная покупка жилья – дело выгодное при совершении сделки на родине, но принимая решение стать собственником апартаментов за границей, это рисковая затея. Без знания языка и всех нюансов бюрократии можно нарваться на большие неприятности. Чтобы избежать этого, следует заручиться поддержкой опытных и проверенных агентов. В Турции риелторской деятельностью имеют право заниматься только лицензированные компании, и этот факт гарантирует безопасность и законность проведения сделки по покупке недвижимого имущества.

Еще один плюс такого сотрудничества в том, что компании знают истинную репутацию застройщиков, владеют актуальной информацией о скидках, в их базе данных имеются тысячи квартир, что позволит выбрать жилье, максимально точно соответствующее вашим требованиям.

В числе надежных агентств недвижимости и Profit Real Estate. Это ведущая на рынке Алании риелторская компания, сотрудники которой имею огромный опыт работы с иностранными инвесторами. Они точно знают, как выбрать лучшие апартаменты по самой выгодной цене.