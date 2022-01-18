В Карасуке бывшего главврача местной больницы суд приговорил к условному сроку

Карасукский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Карасукская центральная районная больница» Натальи Погореловой, сообщается на сайте ведомства.
— Суд признал обвиняемую виновной в хищении вверенных ей для использования по целевому назначению в связи с занимаемой должностью денежных средств ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» в общей сумме 871 837 рублей 81 копейки, а также в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, —говорится в сообщении.
Суд назначил ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Кроме того, приговором суда удовлетворен гражданский иск ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» на сумму 871 837 рублей 81 копейку, взыскание обращено на ранее арестованное имущество Натальи Погореловой.
Фото: pixabay.com автор: succo
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