В Карасуке бывшего главврача местной больницы суд приговорил к условному сроку

Карасукский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Карасукская центральная районная больница» Натальи Погореловой, сообщается на сайте ведомства.

— Суд признал обвиняемую виновной в хищении вверенных ей для использования по целевому назначению в связи с занимаемой должностью денежных средств ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» в общей сумме 871 837 рублей 81 копейки, а также в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, —говорится в сообщении.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, приговором суда удовлетворен гражданский иск ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» на сумму 871 837 рублей 81 копейку, взыскание обращено на ранее арестованное имущество Натальи Погореловой.