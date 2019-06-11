В НГТУ НЭТИ открывается учебный центр Astralinux

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и компания «РусБИТех-Астра», российский производитель операционных систем, подписали договор об организации на базе университета учебного центра Astralinux, сообщилив пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Отмечается, что авторизованный учебный центр Astralinux проводит курсы повышения квалификации для специалистов — системных администраторов, специалистов по защите информации и пользователей российской операционной системы Astralinux версий CE и SE.

Версия Astralinux SE используется в защищенных информационных системах как средство защиты информации, имеет сертификаты ФСБ, ФСТЭК и Минобороны РФ.

Существующие возможности Astralinux SE по организации защиты информации от несанкционированного доступа позволяют аттестовать информационные системы по требованиям безопасности информации по 1 классу защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Это единственная операционная система в России, которая может применяться в работе с государственной тайной самой высокой степени секретности — «особой важности» включительно.

— В рамках государственной политики импортозамещения и технологической независимости в области ИТ, начатой в 2014 году, эта российская операционная система — логичная и надежная замена зарубежным продуктам. В наше время, когда любая импортная информационная технология имеет удаленное управление, защита служебной информации на каждом рабочем месте, в каждом компьютере, в каждом сервере, где она содержится, становится вопросом национальной безопасности, — отметил декан АВТФ Иван Рева.

В составе курсов Astralinux в НГТУ:

двухдневный курс для пользователей, который знакомит с основными приёмами работы и настройки ОС, работой в редакторах офисного пакета LibreOffice и мультимедиа-приложениях;

три курса по администрированию: базовый, расширенный и сетевой, рассчитанные на различные уровни подготовки слушателей;

специальный курс, направленный на подготовку специалистов по защите информации на базе возможностей Astralinux SE.

Во многих структурах, на предприятиях и в органах власти службы информационных технологий (ИТ) и информационной безопасности (ИБ) зачастую работают обособленно друг от друга, и такая ситуация, по мнению заведующего кафедрой защиты информации АВТФ НГТУ Андрея Иванова, не соответствует вызовам сегодняшнего дня — защита информационной инфраструктуры должна стать прямой обязанностью и ИТ-службы. И здесь будут ценны навыки и умения работы ИТ-сотрудников с сертифицированными программными средствами защиты, а также знание требований законодательства и регулирующих документов в области защиты информации — что и преподается на спецкурсе.

По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации и сертификат компании «РусБИТех-Астра». Есть варианты очного и дистанционного форматов обучения.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ