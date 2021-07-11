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«Ламбумиз» первым в России выпустил маркированную упаковку для «молочки»

  • 11/07/2021, 10:19
Новости Новосибирска
Промышленная партия продукции с кодом Data Matrix уже ушла клиенту.

Ключевым проектом для предприятия в этом году является проект внедрения нанесения цифрового кода Data Matrix на упаковку. В июне завод первым, и пока единственным среди конкурентов выпустил и поставил клиенту промышленную партию упаковки с нанесенным действующим кодом Data Matrix. Напомним, с 1 января 2021 года вводится обязательная маркировка молочной продукции.

— Проект предусматривает решение достаточно сложных технологических задач. На сегодняшний день на заводе отлажены все производственные процессы, связанные с маркировкой, проверена надежность и правильность нанесения кода, — пояснили в пресс-службе ООО «Юнисервис Капитал» (финансовый консультант компании).

Технический центр ЗАО «Ламбумиз» заявил о готовности поделиться опытом с другими участниками рынка по подготовке оборудования молочных заводов к внедрению обязательной маркировки.

ЗАО «Ламбумиз» (Москва) — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции, соков и вин. Производство запущено в 1972 году. По данным Seldon.Basis, входит в ГК F1, гендиректор Александр Абалаков. В 2017 году компания вышла на облигационный рынок с двухлетним займом объемом 60 млн рублей (коммерческие облигации). В июле 2019 выпуск был досрочно погашен. Летом 2019 года компания разместила выпуск двухлетних биржевых облигаций на 120 млн рублей.

На минувшей неделе перед офертой эмитент принял решение снизить ставку купонного дохода по облигациям с 13,5 до 9,5% годовых. Общая сумма приобретенных эмитентом в рамках оферты облигаций составила 2,8 млн руб. В «Юнисервис Капитал» отметили, что акционеры ЗАО «Ламбумиз» приняли решение о снижении процентной нагрузки на компанию в целях усиления финансовой устойчивости и увеличения чистого денежного потока для развития новых направлений и расширения ассортиментной линейки выпускаемой продукции.

Фото с сайта «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : упаковка производство облигации маркировка молочной продукции


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