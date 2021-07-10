Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

Международный сервис-провайдер Orange Business Services открывает флагманскую тестовую зону промышленного интернета вещей (IIoT) в Новосибирске. Площадка входит в состав российского центра IoT-компетенций сервис-провайдера. Ее работа в тесном взаимодействии с вендорами-партнерами ускорит внедрение создаваемых Orange IoT-решений для промышленных предприятий, а также поможет кастомизировать уже имеющиеся продукты под задачи и требования клиентов. География проектов охватывает территорию от Восточного Урала до Красноярского края, сообщила внешняя пресс-служба компании.

— Новосибирск — ключевой город нашего присутствия в России. Именно здесь состоялось первое полномасштабное внедрение IoT-решения Orange на российском промышленном предприятии, — отмечает Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка). — Сегодня мы работаем сразу над несколькими крупными IIoT-проектами в этом и соседних регионах, и именно поэтому было принято решение открыть тестовую зону здесь. Она ускорит проверку теоретических расчетов и предположений на практике, существенно сократив время для адаптации существующих и новых решений.

В первую очередь в тестовой зоне испытываются новые решения промышленной безопасности и охраны труда, созданные на базе продуктов как зарубежных, так и нескольких российских разработчиков. В частности, действует площадка для отработки высокоточного indoor-позиционирования персонала промышленных предприятий на базе технологии Ultra-Wide Band (UWB). Другое пространство отведено под испытания решений по предотвращению опасного сближения транспортного средства с человеком.

Еще одна задача тестовой зоны — отработка возможностей по интеграции технологии радиочастотной идентификации (Radio Frequency IDentification, RFID) с другими технологиями. Так, Orange Business Services в начале 2021 года запустил систему мониторинга физических активов на основе RFID. Кроме того, сервис-провайдер тестирует промышленные IoT-решения, используя собственную транспортную сеть на базе LoRa. В ближайших планах — запуск площадки для отработки возможностей машинного зрения и его интеграции в IIoT-решения Orange. Всего в работе тестовой зоны задействовано более 20 специалистов.

Orange Business Services — глобальный оператор связи и интегратор ИТ-сервисов. Открыл представительство в Новосибирске в июне 1992 года. В городе работает как коммерческая, так и техническая службы. Orange Business Services является оператором связи и сервис-провайдером для крупного бизнеса с собственной сетевой инфраструктурой и объектами связи, в том числе в Новосибирске. В регионе сотрудничает с крупными компаниями, предоставляя им как услуги связи, так и инновационные решения, в частности, в области новых сетевых технологий, облаков, информационной безопасности, контакт-центров и интернета вещей.