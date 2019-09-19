«Ласточку» протестируют на маршруте Томск – Новосибирск

В период с 18 по 21 сентября на Западно-Сибирской железной дороге проходят демонстрационные поездки скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС-1П, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что главная цель поездки – оценка технической возможности запуска электропоезда «Ласточка» на магистрали в постоянном режиме, а также возможных перспектив участия субъектов РФ в организации межрегиональных железнодорожных перевозок данными электропоездами на Западно-Сибирской железной дороге.

Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» создан ООО «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro для компании «Российские железные дороги». Данный состав состоит из 5 вагонов, общая длина состава 130 метров. Его максимальная скорость составляет 160 км/ч. К важнейшим достоинствам российской «Ласточки» производители относят ее высочайшую ресурсоэффективность, надежность и комфортабельность. Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне.

Напомним, недавно аналогичная демонстрационная поездка скоростного электропоезда состоялась по маршруту Новосибирск – Омск.

Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД