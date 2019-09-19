ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой

При этом общая доля банка в льготных продажах с февраля 2018 года по июль 2019 года достигла 27%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.

Всего с февраля 2018 года и по июль текущего в рамках «Ипотеки с господдержкой» ВТБ провел более 4,2 тыс. ипотечных сделок более чем на 12,8 млрд рублей, при этом в июле этот показатель превысил 1,7 тыс., а общая сумма кредитов, выданных семьям по льготным условиям, составила 5,4 млрд рублей (данные указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование).

— Для ВТБ ипотека стала не просто банковским кредитом, а социально значимым продуктом, благодаря которому тысячи семей улучшают свои жилищные условия. Наша стратегия предполагает, что при создании новых программ и сервисов мы всегда учитываем интересы клиентов. Поэтому мы предлагаем одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование для ипотечных клиентов ВТБ – только по одному документу. Именно такой подход к бизнесу позволил нам увеличить долю на рынке и добиться рекордных результатов, — прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ.

Программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование.

«Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Фото: пресс-служба банка