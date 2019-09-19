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Оборот малых предприятий Новосибирской области за первые полгода 2019 года составил 277,8 млрд рублей

Более половины оборота обеспечено за счет оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.
  • 19/09/2019, 15:28
Оборот малых предприятий Новосибирской области за первые полгода 2019 года составил 277,8 млрд рублей

В I полугодии 2019 года на долю малых предприятий в Новосибирской области приходилось 19,4% оборота организаций региона, 18% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 14,3% средней численности работников списочного состава, 7,2% общего объема инвестиций в основной капитал, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, число малых предприятий (без микропредприятий) составило 5,5 тысячи, из них одна треть сосредоточена в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, на обрабатывающие производства приходится 15% малых предприятий, на строительство – 11,4%.

Отмечается, что на малых предприятиях задействовано почти 134 тыс. человек работников списочного состава (без внешних совместителей). Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника составила 30013 рублей, что почти на 18% ниже среднеобластного уровня.

— Оборот малых предприятий в январе – июне 2019 года сложился в размере 277,8 млрд. рублей, более половины оборота (56,2%) обеспечено за счет оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, — рассказали в Новосибирскстате.

При этом, на развитие экономики и социальной сферы области малыми предприятиями в I полугодии 2019 года было направлено 5,6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств).

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