Лебединец Олег: жизнь и карьера

Олег Анатольевич Лебединец родился в 1977 году в городе Красный Луч (УССР).
Среднюю школу окончил в 1994 году с отличием. Неоднократно являлся победителем городских и областных олимпиад по математике, химии и английскому языку.
Диплом экономиста Олег Лебединец получил в 1999 году.
Его карьера началась еще во время учебы с должности инвестиционного аналитика в банке Wood and Company. Спустя год он покинул организацию, в дальнейшем последовательно работал в следующих компаниях:
Под руководством Олега Лебединца в ВТБ трудилась команда из свыше 50 кредитных специалистов. За все 12 лет работы не произошло ни одного корпоративного дефолта по портфелю, находившегося в его управлении.
В Государственную транспортную лизинговую компанию Лебединец Олег Анатольевич пришел в 2021 году. Сегодня ГТЛК — крупнейшее профильное предприятие в стране, единственным акционером которого является Российская Федерация в лице Министерства транспорта.
На посту первого заместителя гендиректора ГТЛК Олег Лебединец достиг значительных профессиональных успехов, в том числе добился сокращения операционных расходов компании на 13%. При этом величина чистой прибыли выросла в два раза. Кроме того, он руководил размещением еврооблигаций, которое показало наилучший по длительности результат в истории компании. В итоге ставка была снижена на 0,6%, что позволило выручить на 100 миллионов долларов больше, чем предполагалось.
Также он принимал непосредственное участие в разработке стратегии международной политики Группы ГТЛК, в том числе в отношении развития партнерских отношений с предприятиями из Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии.
Фото: Creative Commons/Wikipedia
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