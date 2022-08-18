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Лебединец Олег: жизнь и карьера

  • 18/08/2022, 14:02
В 2021 году в Государственную транспортную лизинговую компанию пришел Олег Лебединец. ГТЛК показала значительный рост по нескольким параметрам, а также продемонстрировала снижение расходов и увеличение чистой прибыли. Биография инвестора и финансового аналитика — в нашем материале.

Детство и образование

Олег Анатольевич Лебединец родился в 1977 году в городе Красный Луч (УССР).

Среднюю школу окончил в 1994 году с отличием. Неоднократно являлся победителем городских и областных олимпиад по математике, химии и английскому языку.

Диплом экономиста Олег Лебединец получил в 1999 году.

Профессиональная деятельность

Его карьера началась еще во время учебы с должности инвестиционного аналитика в банке Wood and Company. Спустя год он покинул организацию, в дальнейшем последовательно работал в следующих компаниях:

  • Brunswick Capital Management. Работать в организации начал в 2000-м, спустя два года получил должность управляющего активами.
  • Deutsche Bank AG. В организацию пришел в 2004 году. Здесь он возглавлял аналитический департамент по долговым ценным бумагам, а также департамент трейдинга ценными бумагами.
  • Группа ВТБ. В компании проработал почти 12 лет, начиная с 2008 года. Занимал должность руководителя департамента кредитного трейдинга во вновь образованном инвестбанке ВТБ Капитал. А позже стал заместителем руководителя кредитного департамента и старшим вице-президентом банка ВТБ. По результатам работы в структуре был награжден корпоративной наградой.

Под руководством Олега Лебединца в ВТБ трудилась команда из свыше 50 кредитных специалистов. За все 12 лет работы не произошло ни одного корпоративного дефолта по портфелю, находившегося в его управлении.

Карьера в АО «ГТЛК»

В Государственную транспортную лизинговую компанию Лебединец Олег Анатольевич пришел в 2021 году. Сегодня ГТЛК — крупнейшее профильное предприятие в стране, единственным акционером которого является Российская Федерация в лице Министерства транспорта.

На посту первого заместителя гендиректора ГТЛК Олег Лебединец достиг значительных профессиональных успехов, в том числе добился сокращения операционных расходов компании на 13%. При этом величина чистой прибыли выросла в два раза. Кроме того, он руководил размещением еврооблигаций, которое показало наилучший по длительности результат в истории компании. В итоге ставка была снижена на 0,6%, что позволило выручить на 100 миллионов долларов больше, чем предполагалось.

Также он принимал непосредственное участие в разработке стратегии международной политики Группы ГТЛК, в том числе в отношении развития партнерских отношений с предприятиями из Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии.

Фото: Creative Commons/Wikipedia

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