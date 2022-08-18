Таунхаусы Klubnika с участком в Новосибирской области продают за 14 266 рублей в месяц

На границе Новосибирского и Мошковского районов возводят комплекс Klubnika. Он включает в себя таунхаусы, приобрести которые можно по программе «Сельская ипотека» с льготной ставкой от 3%. Стоимость дома площадью от 63 кв. м с просторной гостиной, двумя спальнями и уборными — 4 350 000 рублей. Ежемесячный платеж составит всего 14 226 рублей.

При покупке таунхауса можно воспользоваться и другими выгодными программами банков: «Ипотека с господдержкой» (от 6,7%), «Семейная ипотека» (от 5,7%), «Ипотека для IT» (от 4,5%), «Военная ипотека» (от 4,3%). Материнский капитал подойдет в качестве первоначального взноса. Подобрать наиболее выгодную программу поможет ипотечный специалист.

Первый квартал проекта Klubnika состоит из 9 домов, в каждом из них — от 5 до 7 таунхаусов. На автомобиле от комплекса до площади Калинина можно добраться за 25 минут. В 700 метрах от домов расположены лес и озеро. Таунхаусы подойдут для постоянного проживания или для сдачи в аренду.

У владельцев будет собственный участок, который можно обустроить по своему усмотрению. В каждом доме — горизонтальная разводка отопления, теплые полы и газовый котел. Квартиры сдаются в предчистовой отделке и свободной планировке, что позволит зонировать пространство так, как будет комфортно. Будущие жильцы могут убедиться в этом, записавшись на экскурсию в Klubnika. Специалисты отдела продаж проведут по комплексу и ответят на все вопросы. Для удобства покупателей в Klubnika оборудован модульный офис продаж. Записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (383) 284-10-82.

Телефон отдела продаж: +7 (383) 284-10-82

Застройщик ― ООО «Амг-Траст»

Сайт KLUBNIKA

*Предоставленная информация, визуализация не являются публичной офертой. Приведенные данные могут быть изменены. Наличие таунхаусов, актуальные цены и планировки уточняйте в отделе продаж.

**Расчет для таунхаусов площадью 63,2 кв. м ― 4 340 000 рублей по программе «Сельская ипотека», 3% годовых. Первоначальный взнос ― 31%, срок кредита ― 25 лет. Финансовые услуги оказывает АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия банка России №3349 от 12.08.2015 г. Информация действительна на 18.08.2022 г. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита, а также требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.rshb.ru или по телефону колл-центра: 8 800 1010 01 00 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой.

***Минимальная процентная ставка по кредиту предоставляется при условии личного и имущественного страхования. Основные банки-партнёры: АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Открытие», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Дом.рф». Банки вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

**** 25 минут от площади Калинина занимает дорога до комплекса «Клубника» без учета пробок.