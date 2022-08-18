Рекламодателям

Эксперты назвали востребованные у молодежи профессии «на удаленке»

  • 18/08/2022, 13:56
Автор:
работа онлайн
В их числе интернет-маркетологи, пиарщики, а также кадровые делопроизводители, налоговые консультанты и даже преподаватели.

Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, работа онлайн – это новая норма для российской молодежи. Именно так трудятся около 20% работающих россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Как отмечают эксперты, требование иметь хотя бы гибридный график (часть времени работать из дома, а часть времени – удалённо) становится для многих молодых людей ключевым при поиске работы.

Татьяна Авдеева, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС отмечает, что многие работодатели за счёт найма удаленных сотрудников экономят на аренде офиса, чем уменьшают издержки своего бизнеса.

— Дистанционно успешно работают бухгалтеры, программисты, рекламные агенты и менеджеры по продажам, дизайнеры и разработчики сайтов. Прочно укрепился сегмент производителей аудиовизуального контента, куда можно отнести репетиторов, преподавателей, тренеров, коучей, экспертов, аналитиков, консультантов и представителей других творческих профессий – журналистов, блогеров, музыкантов, фотографов, художников. Постепенно с появлением проектных порталов и площадок для совместной работы на аутсорсинг передаются даже функции управления персоналом, менеджмента компаний с распределенными локациями. Даже корпоративное управление и работа Совета директоров становится дистанционной при наличии защищенных каналов связи, — добавляет Виктор Солнцев, доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.

Многим из этих специальностей в РАНХиГС обучают в рамках проекта «Содействие занятости». Право на бесплатное получение новой специальности имеют молодые россияне (до 35 лет), которые не могут найти работу в течение 4 месяцев после учебы, службы в армии или не имеют высшего или среднего специального образования, а также студенты старших курсов вузов. Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать на сайте trud.ranepa.ru одну из обучающих программ и подать заявку. Учиться также можно дистанционно.

Фото Якова Филимонова

449

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : удаленка трудоустройство профессия


Комментировать

пока нет комментариев
переработка мусора

Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

Компании, занимающиеся переработкой мусора, называют как плюсы его создания, так и риски, которые их сдерживают для принятия решений.
Читать статью >>
уровень преступности

В Новосибирске зафиксирован рост уровня преступности со стороны иностранцев

Прибывшие из-за рубежа граждане нарушают закон чаще, чем в прошлом году.
Читать статью >>
структура правительства в Хакассии

Утверждена новая структура правительства в Хакасии

Руководитель республики анонсировал их в конце июля.
Читать статью >>
особо охраняемые природные территории

Караканский бор тоже получил статус особо охраняемой природной территории

Первая особо охраняемая природная территория в регионе уже потребовала корректировки областного законодательства.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Потенциальные резиденты изучают экотехнопарк

18/08/2022, 16:30

МВД России пресекло бизнес на мошенничестве с материнским капиталом в Новосибирске

18/08/2022, 15:41

В Новосибирске зафиксирован рост уровня преступности со стороны иностранцев

18/08/2022, 15:20

В Иркутске средний чек по ипотечному кредиту снизился на 7%

18/08/2022, 13:51
Популярное

В России сеть кофеен Starbucks переименовали в Stars Coffee

18/08/2022, 14:42

18 августа мощность магнитной бури составит 7 баллов из 9 возможных

18/08/2022, 10:24

Мнение эксперта: развитие мобильных сетей в России практически остановилось

17/08/2022, 14:55

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Таунхаусы Klubnika с участком в Новосибирской области продают за 14 266 рублей в месяц

18/08/2022, 14:35

«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН

18/08/2022, 11:09

Банк Уралсиб в Новосибирске заключил договоры с ведущими вузами города

18/08/2022, 10:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска