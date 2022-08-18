Эксперты назвали востребованные у молодежи профессии «на удаленке»

Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, работа онлайн – это новая норма для российской молодежи. Именно так трудятся около 20% работающих россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Как отмечают эксперты, требование иметь хотя бы гибридный график (часть времени работать из дома, а часть времени – удалённо) становится для многих молодых людей ключевым при поиске работы.

Татьяна Авдеева, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС отмечает, что многие работодатели за счёт найма удаленных сотрудников экономят на аренде офиса, чем уменьшают издержки своего бизнеса.

— Дистанционно успешно работают бухгалтеры, программисты, рекламные агенты и менеджеры по продажам, дизайнеры и разработчики сайтов. Прочно укрепился сегмент производителей аудиовизуального контента, куда можно отнести репетиторов, преподавателей, тренеров, коучей, экспертов, аналитиков, консультантов и представителей других творческих профессий – журналистов, блогеров, музыкантов, фотографов, художников. Постепенно с появлением проектных порталов и площадок для совместной работы на аутсорсинг передаются даже функции управления персоналом, менеджмента компаний с распределенными локациями. Даже корпоративное управление и работа Совета директоров становится дистанционной при наличии защищенных каналов связи, — добавляет Виктор Солнцев, доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.

Многим из этих специальностей в РАНХиГС обучают в рамках проекта «Содействие занятости». Право на бесплатное получение новой специальности имеют молодые россияне (до 35 лет), которые не могут найти работу в течение 4 месяцев после учебы, службы в армии или не имеют высшего или среднего специального образования, а также студенты старших курсов вузов. Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать на сайте trud.ranepa.ru одну из обучающих программ и подать заявку. Учиться также можно дистанционно.