178 случаев COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области

На утро 12 ноября в регионе выявлено 19 455 случаев COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1 262 детей. 15 935 пациентов выписаны с выздоровлением (+144 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет, 70 лет, 81 год и 89 лет, и женщины в возрасте 52 года и 57 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 640 человек, — говорится в сводке. — В отделениях реанимации находятся 142 человека. На ИВЛ – 32 пациента.

Госпитализированы 58 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 880.В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 712 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 801 007 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 996 жителей региона, 59 169 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 123 обращения, госпитализированы 18 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области