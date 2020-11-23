Ледовый каток на «Спартаке» открывается 25 ноября

25 ноября на территории ОАО «Стадион «Спартак» в среду, 25 ноября, начнет работать самый большой в Новосибирске каток – его площадь 7 280 кв. м, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинг.

Как рассказала заместитель генерального директора ОАО «Стадион «Спартак» Юлия Журавская, стоимость посещения со своими коньками, как и в прошлом сезоне, составит 100 рублей для взрослых и 50 рублей для пенсионеров и детей до 10 лет без ограничения времени катания; выход на лед в коньках, принадлежащих ОАО «Стадион «Спартак» (в наличии более 400 пар), соответственно 150 и 70 рублей в час. Новосибирцам предложат два вида коньков: фигурные (с 29 по 42 размер) и хоккейные (с 35 по 47). Комната для их хранения оборудована модернизированной системой вентиляции и рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Ко всем конькам, которые проходят обязательную обработку антибактериальными средствами, прилагаются одноразовые носки. Установлены кабинки для личных вещей, ведется видеонаблюдение.

— К услугам посетителей организовано кафе, еще одна точка с горячими напитками – непосредственно на ледовой площадке. По ее периметру оборудовали подсветку; катание сопровождается музыкой. Во второй половине декабря на катке планируют нарядить новогоднюю елку, — уточнили Юлия Журавская.

График работы катка:

вторник, среда, четверг – с 16.00 до 21.00;

пятница – с 16.00 до 22.00;

суббота и праздничные дни (в том числе, во время новогодних каникул) – с 11.00 до 22.00;

воскресенье – с 11.00 до 21.00.

Выходной – понедельник.

Отмечается, что при сильных морозах (минус 25º и ниже) каток будет закрыт.

— В целях обеспечения правил безопасности вход в здания ОАО «Стадион «Спартак» возможен только в защитных масках, — напомнила Юлия Журавская.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга