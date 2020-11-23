Минус советники, плюс эксперты

Как уже было анонсировано на октябрьской сессии горсовета Новосибирска начальником правового департамента мэрии Маргаритой Масловой, в связи с изменениями федерального законодательства упраздняются должности советников главы города с 1 января следующего года. Однако, по сообщениям ряда телеграм-каналов, глава города не стал дожидаться новогодних праздников. В настоящее время информация о советниках отсутствует на сайте мэрии. Источник редакции в руководстве муниципалитета подтвердил факт почти что исхода советников. По словам собеседника, окончательно покинули мэрию те советники, которые ранее числились на общественных началах. Это Павел Петер, Александр Катюхин, Виктор Воронов, Петр Дикарев и Александр Тимошенко. Что касается другой категории, а именно тех, кто числился на платной основе, то их уход можно считать чисто номинальным.

— Просто назвали по-другому, теперь будут числиться экспертами, — говорит собеседник редакции, поясняя, что заработные платы у них если и изменятся, то незначительно.

К данной категории советников-экспертов относятся однопартийцы главы города Анатолия Локтя: бывший вице-спикер горсовета Новосибирска, секретарь реготделения КПРФ Ренат Сулейманов, экс-депутат горсовета Иван Конобеев и экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов. Стоит отметить, что проигрыши всех троих на сентябрьских выборах в заксобрание и горсовет оказались, наверное, самыми болезненными для обкома КПРФ, так как кандидаты проиграли на территории Центрального округа, на протяжении многих лет считавшегося «красным поясом» города, где руководит коммунист Сергей Канунников. Напомним, по результатам выборов Сулейманов уступил мандат самовыдвиженцу, руководителю новосибирского штаба Навального Сергею Бойко, Жирнов — самовыдвиженцу, председателю совета директоров ГК «Стрижи» Илье Полякову, Конобеев — самовыдвиженцу, руководителю общественного клуба по реализации социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерине Шалимовой.

Примечательно, что все трое теперь уже экспертов представляют только одну сферу деятельности — агитационно-пропагандистскую.

— На сайте городской администрации в разделе о советниках мэра описан их функционал — «информировать мэра о состоянии дел в соответствующей отрасли городского хозяйства, вносить предложения мэру для определения основных направлений деятельности и конкретных действий мэрии города, способствующих успешному решению проблем в данной отрасли», — ранее сообщал эксперты ЦДЖ. — В каких отраслях, кроме политической борьбы и пропаганды, советники-коммунисты могут считаться экспертами (да еще после проигранных выборов), нам неведомо. Но мэр вправе самостоятельно определяться с советниками, как в качестве их специализации, так и в их количестве.

К некоторым из советников, по информации редакции, отношение, мягко говоря, не лучшее и внутри самой партии. Подтверждением этому могут быть итоги отчетно-выборной конференции реготделения КПРФ, когда Ивану Конобееву, бывшему в тот момент секретарем реготделения партии, большинством голосов «заказали» вход в состав обкома. Обком покинул и заместитель мэра Артем Скатов. А экс-депутат Андрей Жирнов хоть и остался в составе обкома, но получил немало «черных меток» от однопартийцев. Источники в партийных рядах затрудняются ответить, в чем причина такой преданности лидера коммунистов, главы города к своим подчиненным.

— С маниакальным упорством тянет их в городскую власть, как на аркане, — говорит один из собеседников редакции.

Пока еще неофициально, но в партии обсуждают перспективы возможного участия экспертов-советников в предстоящих выборах депутатов Госдумы, а также работы во главе отдельных районных администраций. Как уже сообщалось ранее, некоторых из них уже пытались «сосватать» с муниципального на районный уровень. Однако пока эксперты остаются в мэрии при главе города.

Фото из группы КПРФ Новосибирск Вконтакте