Новосибирские подрядчики получат авансом до 50% от цены госконтракта

Правительством Новосибирской области поддержан проект изменений в закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Предложенные изменения направлены на оказание мер государственной поддержки подрядных организаций региона в экономически сложный период текущего года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, предложенные изменения позволяют создать специальные условиях для авансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов государственной собственности до 50% цены договора (госконтракта). Отмечается, что действие данных изменений распространяется на период с 11.05.2020 года в отношении договоров (госконтрактов), заключенных в 2020 году.

Аналогичные условия авансирования в 2020 году установлены Правительством РФ в постановлении № 630 от 30.04.2020, вступившем в силу с 11.05.2020 года.

В пресс-службе уточнили, что правительство Новосибирской области обратилось к региональному парламенту о возможности рассмотрения представленного проекта закона на ближайшей сессии законодательного собрания региона.

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