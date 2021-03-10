Россияне на треть увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта

Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Спрос на цветы вырос в полтора раза, на сладкие подарки – на 28%.
В магазинах цветов 6-8 марта россияне оставили около 50 млн рублей – на 48% больше, чем годом ранее. Траты в кондитерских магазинах выросли менее существенно: за три дня на конфеты и тортики для дам было потрачено около 480 млн рублей, то есть на 28% больше, чем год назад. Непосредственно 8 марта расходы на цветы и сладости оказались сопоставимы с прошлогодними показателями. При этом общее количество транзакций выросло на четверть, а на конфеты и пирожные к празднику россияне тратили за один визит в магазин в среднем втрое больше, чем на букеты: 1 670 рублей против 500 рублей.
— В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше, – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ (ПАО). – Интересно, что за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные.
Фото: pixabay.com, автор- Olga1205
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать