Россияне на треть увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта

Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Спрос на цветы вырос в полтора раза, на сладкие подарки – на 28%.

В магазинах цветов 6-8 марта россияне оставили около 50 млн рублей – на 48% больше, чем годом ранее. Траты в кондитерских магазинах выросли менее существенно: за три дня на конфеты и тортики для дам было потрачено около 480 млн рублей, то есть на 28% больше, чем год назад. Непосредственно 8 марта расходы на цветы и сладости оказались сопоставимы с прошлогодними показателями. При этом общее количество транзакций выросло на четверть, а на конфеты и пирожные к празднику россияне тратили за один визит в магазин в среднем втрое больше, чем на букеты: 1 670 рублей против 500 рублей.