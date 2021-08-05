В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

По данным Авито Недвижимости, во втором квартале текущего года в Новосибирске спрос на долгосрочную аренду квартир превысил аналогичные показатели 2020 года в 1,5 раза, при этом арендовать жилье в городе можно было в среднем за 17 000 руб./мес.

Увеличение интереса к съемной недвижимости отчасти продиктованное значительным увеличением цен на рынке купли-продажи, способствует повышению активности россиян, желающих взять жилье в аренду. Одновременно количество потенциальных арендаторов растет в связи с постепенным восстановлением экономики после продолжительного локдауна, возобновлением деловой активности, внутренней миграции населения и близости осени и “высокого сезона”.

— В августе-октябре ожидается традиционное повышение спроса в сегменте долгосрочной аренды квартир, при этом с высокой долей вероятности усиление активности на рынке будет сопровождать и более заметный рост арендных ставок, — комментирует Сергей Хахулин, руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости Авито Недвижимости.

Средняя стоимость аренды по итогам второго квартала текущего года выросла на 9% за год и на 2% за квартал, составив 18 782 руб./мес. по стране. Наиболее заметное увеличение ставок при этом было отмечено в категории четырехкомнатных квартир, аренда которых стала дороже на 21% год к году (+12% за квартал) и стоила в среднем 118 123 руб./мес.