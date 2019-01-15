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Леса области оцифровали

В первом квартале 2019 года пилотная система будет развернута на базе Новосибирского лесничества.
  • 15/01/2019, 17:49
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Информационная система «Лесное хозяйство» внедряется в регионе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Она позволит обеспечить взаимодействие в единой информационной среде лесничеств и граждан, имеющих в собственности и пользовании лесные участки.

— Система решает широкий спектр задач – от формирования базы данных по всем лесопользователям региона, лесным участкам с указанием их кадастровых номеров до ведения всех видов договоров, причем заявку на заключение договора можно оформить в режиме онлайн, — отметили в правительстве области.

Отмечается, что система интегрирована с рядом федеральных информационных систем и сервисов – порталом госуслуг для приема заявлений от граждан в режиме онлайн, системой межведомственного электронного взаимодействия, через которую осуществляется обмен с отраслевыми информационными системами для проверки лесопользователей, ГИС ГМП (информационная система о государственных и муниципальных платежах), через которую выполняется проверка платежей заявителей, единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины и сделок с ней – для передачи всей информации о договорах в единую федеральную базу данных, а также выполнена интеграция с региональной геоинформационной системой Новосибирской области.

Все 26 лесничеств Новосибирской области технически готовы к внедрению системы, лесничества обеспечены необходимыми каналами связи, закуплена компьютерная техника.

— На сегодня проведены комплексные испытания системы совместно с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В первом квартале 2019 года система будет развернута на базе пилотного Новосибирского лесничества с последующим поэтапным внедрением в деятельность всех лесничеств Новосибирской области. Полное внедрение информационной системы позволит специалистам отрасли автоматизировано управлять лесными ресурсами путем мониторинга, регистрации текущих изменений, а также контроля лесоустройства и лесохозяйственной деятельности, — подчеркнул руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Фото: Ростислав Нетисов

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