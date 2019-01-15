Областной закон о господдержке АПК планируют принять в марте–апреле

— Сегодня мы подошли к тому, чтобы значительно переработать 61 областной закон (О господдержке сельхозпроизводителей. — Ред.). Действуют несколько рабочих групп. Совместно с коллегами из заксобрания мы должны прийти к консенсусу и вынести новый закон на обсуждение коллегии минсельхоза и муниципальных районов, а затем представить его в региональный парламент, — заявил на заседании коллегии минсельхоза первый замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков.

Министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко напомнил, что 61-ОЗ действует в регионе уже более 10 лет и не учитывает многих изменений, произошедших как на региональном, так и на федеральном уровне. Например, появление госпрограмм, которые реализуются при софинансировании из федерального бюджета. К ключевым корректировкам закона министр отнес расширение полномочий законодательного органа власти.

Он также отметил, что в новом законе предлагается внести корректировки в ряд направлений и мер господдержки. В частности, изменен перечень объектов АПК, создание и модернизация которых подлежат субсидированию.

— Тепличные комплексы субсидировались только до 1 января 2019 года. На 2019-2020 годы нам интересны животноводческие комплексы молочного направления и хранилища. В 2019 году предполагается работа минимум по 5 таким объектам, — рассказал министр.

Меры поддержки планируется распространить на мероприятия по увеличению посевных площадей ИП и КФХ: на все категории сельхозтоваропроизводителей, на строительство площадок с твердым покрытием, на субсидирование закладки и ухода за многолетними насаждениями (по клубнике).

Одной из основных мер господдержки, которая финансируется из областного бюджета, является субсидирование приобретения техники для сельхозпроизводства. В 2018 году с помощью господдержки аграрии приобрели технических средств на сумму 3,9 млрд рублей (в 2017 — на 1,7 млрд).

— В целях стимулирования дальнейшего переоснащения сельхозпредприятий предлагается внести изменение в перечень технических средств, по которым предоставляется субсидия. По многочисленным обращениям сельхозпроизводителей и наших коллег из муниципальных районов предполагается исключить слова «произведенные на территории области». Данная преференция действовала в отношении наших производителей сельхозтехники два года, но, к сожалению, существенных сдвигов в плане увеличения объемов и качества продукции не произошло, — заявил Лещенко.

— Для стимулирования развития мясного скотоводства, организации площадок финишного зернового откорма, позволяющего получить мраморность мяса, предлагается установить поддержку в части компенсации части затрат на создание откормочных площадок КРС специализированных мясных пород с пунктом убоя и цехом по переработке, чтобы этот продукт мог конкурировать с продукцией агропромышленного холдинга «Мираторг», — добавил Евгений Лещенко. — Пока нет согласованности по требованиям к мощности голов единовременного содержания. Нужны дополнительные расчеты, но данное направление поддерживается на всех уровнях: и Общественным советом, и Законодательным собранием.

При этом перечень субсидируемой техники предлагается дополнить системами внесения удобрений, машинами для сбора плодов и ягод, модульными цехами по убою скота мощностью до 7 голов в смену. В новом законе предусмотрено ограничение компенсации по приобретению доильных залов — не более 10 млн рублей на одну единицу, увеличение размера господдержки на приобретаемую технику с 3 до 5 млн рублей, лимитирование предельного объема господдержки для граждан в ЛПХ — не более 300 тысяч рублей в пределах одного финансового года на одно направление. Беспрецедентным шагом министр назвал предложение по предоставлению 50% компенсации на покупку машин и оборудования для переоснащения зернотоков (но не более 6 млн рублей на единицу продукции). Действие этой меры предлагается ограничить 2019-2020годами.

Лещенко заявил, что новым законом предлагается ограничить сроки принятия заявлений по компенсациям, а также прописать, что средства господдержки подлежат возврату в случае, если получатель вступает в стадию ликвидации или банкротства, так как субсидия предоставляется на развитие бизнеса. И, наконец, минсельхоз предлагает закрепить в бюджете области объем господдержки АПК в процентах, исходя из собственных доходов бюджета. Ранее подобные попытки уже предпринимались.

Комментируя предложения минсельхоза спикер заксобрания Андрей Шимкив заявил, что закон 61-ОЗ от 2006 года уже давно изжил себя, нормы, которые в нем прописаны, не действовали — и правительство «творило те чудеса, которые хотело», а разработку нового нормативного акта депутатам не удавалось провести в течение нескольких лет.

Председатель регионального парламента констатировал, что депутаты ставят перед собой задачу совместно с правительством области ограничить поддержку крупных комплексов, которые сегодня за счет полученных дотаций показывают прибыль, а без них убыточны. Он также отметил, что заксобрание намерено внимательно изучить — на каких принципах предоставляется земля под крупные комплексы и просчитываются ли последствия запуска таких проектов.

— К нам сейчас поступает много обращений от жителей Черепановского района, где недавно 16 га земли ушло под очередной комплекс Штефана Дюрра (аграрный холдинг «ЭкоНива»). Напомню, ранее он попытался выйти в Алтайский край, но там наложен мораторий на продажу земли до 2042 года. Мы же через два года получим на рынок еще 150 тонн молока ежегодно, и тогда цены на него точно не будет! — предупредил Андрей Шимкив. — Мы обязаны найти в этом вопросе компромисс, иначе дойдем непонятно до чего.

— Я бы рекомендовал не торопиться с принятием этого закона. Он очень тонкий, нужно тщательно проработать все пункты, чтобы все отточить до мелочей, — заявил Шимкив.

В новом законопроекте у спикера вызывали вопросы пункты по сохранению поддержки птицеводческих хозяйств, принципах компенсации за племенной скот и закупленную технику.

Владимир Знатков предупредил, что предложения о внесении дополнений в новый закон будут приниматься до середины февраля. В марте–апреле, по его словам, закон о господдержке АПК будет принят, и он «должен послужить мощным катализатором развития сельского хозяйства региона и восстановления справедливости в получении бюджетных средств».

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