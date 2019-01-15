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В 2018 году «Обувь России» открыла 48 франчайзинговых магазинов

Розничная сеть компании насчитывает более 700 торговых точек.
  • 15/01/2019, 17:41
obuv

Группа компаний «Обувь России открыла в 4-м квартале 2018 года 28 франчайзинговых магазинов под брендами S-TEP (обувь стиля casual) и Lisette (салоны женской модной обуви), сообщили в пресс-службе компании.

Всего в 2018 году было запущено 48 новых партнерских торговых точек. Таким образом, на конец 2018 года число франчайзинговых магазинов составило 161. В целом розничная сеть «Обуви России» сейчас насчитывает более 700 торговых точек.

— В июле 2018 года мы возобновили франчайзинговую программу и осенью активно открывали партнерские магазины. Наши франчайзи — это оптовые клиенты компании, с которыми мы работаем уже много лет и которым мы предложили новый формат сотрудничества. — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Развитие франчайзинговой программы позволяет нам охватывать новые города и регионы, в которых мы пока не представлены собственной розницей. В этом году мы планируем дальше усиливать наши позиции на российском обувном рынке, расширяя розничную сеть, как в крупных, так и малых городах.

Отмечается, что «Обувь России» развивает розничную сеть в рамках инвестпрограммы, анонсированной осенью 2017 года. Компания увеличивает свое присутствие в регионах, открывая магазины в населенных пунктах с численностью населения от 50 тыс. жителей. В малых городах затраты на запуск новых торговых точек ниже и невысокий уровень конкуренции, что позволяет компании в более короткие сроки формировать аудиторию постоянных покупателей и выходить на планируемые показатели продаж.

Фото: пресс-служба компании

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