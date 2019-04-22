Летний комплект резины в Новосибирске обойдется автовладельцам в среднем в 7,1 тыс рублей

С марта продажи летней резины выросли на Юле в 2,4 раза. Комплект шин обходится новосибирским автовладельцам в среднем 7,1 тысячи рублей, что на 6% ниже, чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе Юлы.

Активнее всего сменой шин автомобиля жители Новосибирска интересовались начиная с первых чисел апреля: в этот период пришлось больше всего поисков. Кроме того, за последний месяц на Юле в 3 раза вырос спрос на услуги сезонного хранения шин.

Эксперты Юлы отмечают, что дороже всего летняя резина обойдется жителям Москвы — 9,8 тысячи рублей. Также высокие цены в Абакане (9,5 тысячи рублей), Ульяновске (8,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурге и Иркутске (по 8,3 тысячи рублей). А самые низкие цены на летнюю резину в Саратове (5,2 тысячи рублей), Ростове-на-Дону и Тольятти (по 6,1 тысячи рублей). Интересно, что каждый шестой продавец делает скидку на свой товар, а 90% предпочитают совершать сделку онлайн по карте.

Самый популярный радиус летней резины у россиян — 15 дюймов. На шины этого размера пришлось 27% продаж. На втором по популярности месте 14 дюймов (23%), затем — 16 дюймов (22%).

Услуга хранения шин по стране стоит в среднем 1,1 тысячи рублей за сезон. А в Новосибирске дороже — 1 500 рублей. Больше всего за подобные услуги просят в Екатеринбурге — 2,2 тысячи рублей, а самая низкая цена в Краснодаре. Там за сезон хранения придется отдать в среднем 490 рублей.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru