 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Летний комплект резины в Новосибирске обойдется автовладельцам в среднем в 7,1 тыс рублей

За последний месяц на Юле в 3 раза вырос спрос на услуги сезонного хранения шин.
  • 22/04/2019, 12:17
Летний комплект резины в Новосибирске обойдется автовладельцам в среднем в 7,1 тыс рублей

С марта продажи летней резины выросли на Юле в 2,4 раза. Комплект шин обходится новосибирским автовладельцам в среднем 7,1 тысячи рублей, что на 6% ниже, чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе Юлы.

Активнее всего сменой шин автомобиля жители Новосибирска интересовались начиная с первых чисел апреля: в этот период пришлось больше всего поисков. Кроме того, за последний месяц на Юле в 3 раза вырос спрос на услуги сезонного хранения шин.

Эксперты Юлы отмечают, что дороже всего летняя резина обойдется жителям Москвы — 9,8 тысячи рублей. Также высокие цены в Абакане (9,5 тысячи рублей), Ульяновске (8,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурге и Иркутске (по 8,3 тысячи рублей). А самые низкие цены на летнюю резину в Саратове (5,2 тысячи рублей), Ростове-на-Дону и Тольятти (по 6,1 тысячи рублей). Интересно, что каждый шестой продавец делает скидку на свой товар, а 90% предпочитают совершать сделку онлайн по карте.

Самый популярный радиус летней резины у россиян — 15 дюймов. На шины этого размера пришлось 27% продаж. На втором по популярности месте 14 дюймов (23%), затем — 16 дюймов (22%).

Услуга хранения шин по стране стоит в среднем 1,1 тысячи рублей за сезон. А в Новосибирске дороже — 1 500 рублей. Больше всего за подобные услуги просят в Екатеринбурге — 2,2 тысячи рублей, а самая низкая цена в Краснодаре. Там за сезон хранения придется отдать в среднем 490 рублей.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

Смотри, я все расскажу!

Смотри, я все расскажу!

19/04/2019, 16:35
Театр «Глобус» внедрит систему, позволяющую даже слепым людям стать его зрителями.
На элеваторах области сокращается объем интервенционного зерна

На элеваторах области сокращается объем интервенционного зерна

19/04/2019, 16:31
С элеваторов округа с июня 2018 года продано 487 тысяч тонн зерна.
Сибирский зерновой консорциум обретает очертания

Сибирский зерновой консорциум обретает очертания

19/04/2019, 15:28
Документы о юридической регистрации консорциума представили 11 организаций из разных регионов Сибири.

Актуальный разговор

Точки концентрации в бизнесе

Точки концентрации в бизнесе

Все материалы
Новости

Список потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска продолжает расти

22/04/2019, 12:53

«Лиотех» и НГТУ НЭТИ запустили энергоэффективный электровоз на алмазной шахте в Якутии

22/04/2019, 11:54

Фейковая новость о застройке парка спровоцировала реальный протест

22/04/2019, 10:59

Урожай ниже рекордного посулил Сибири эксперт

22/04/2019, 10:29

Травников поставил задачу новому тренеру хоккейной «Сибири»

19/04/2019, 17:36

Смотри, я все расскажу!

19/04/2019, 16:35

На элеваторах области сокращается объем интервенционного зерна

19/04/2019, 16:31

Сибирский зерновой консорциум обретает очертания

19/04/2019, 15:28

Новосибирцы учат китайский язык

19/04/2019, 13:57

86% сибирских предприятий не планируют повышать цены во втором квартале

19/04/2019, 13:51

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска