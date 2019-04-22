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«Лиотех» и НГТУ НЭТИ запустили энергоэффективный электровоз на алмазной шахте в Якутии

Тестирование оборудования продлится полгода.
  • 22/04/2019, 11:54
энергоэффективный электровоз на алмазной шахте в Якутии

На руднике «Интернациональный», принадлежащем компании «АЛРОСА», начались промышленные испытания уникального шахтного электровоза на аккумуляторах портфельной компании РОСНАНО «Лиотех», сообщили в пресс-службе университета.

Тестирование оборудования продлится полгода. По результатам испытаний алмазодобывающая компания примет решение о целесообразности перевода другого оборудования на электротягу.

В пресс-службе рассказали, что в феврале 2019 года электровоз успешно прошел испытания на «Тульском заводе горно-шахтного оборудования», где он и был создан, после чего доставлен в город Мирный для дальнейшей тестовой эксплуатации. Подобные электровозы предназначены для транспортировки угля и породы, тяжелой и высоковязкой нефти, доставки материалов, оборудования и совершения других операций в шахтах. Электровозы предыдущих поколений использовали свинцово-кислотные или щелочные аккумуляторы, которые требовали частой доливки агрессивных кислот или щелочи. К помещению, где производится их зарядка, предъявлялись повышенные требования по вентиляции, так как в процессе выделяется взрывоопасный водород. Решение от «Лиотех» лишено этих недостатков: литий-ионную батарею суммарной энергоемкостью 70 кВт/час можно зарядить за 2-4 часа, в зависимости от степени ее разряда. При штатной эксплуатации аккумулятора отсутствуют любые выделения газов, как при разряде, так и при заряде.

Отмечается, что сочетание энергоэффективной литий-ионной батареи и современных электродвигателей электровоза, специально разработанных инженерами Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, позволяет говорить об увеличении производительности новой машины до 50% по сравнению с электровозами предыдущих поколений. Коэффициент полезного действия нового двигателя – 90 процентов, что на 10-20 процентов выше, чем у современных российских моторов. Кроме того, он имеет массу и габариты в 2-3 раза меньше, чем у аналогов.

В конструкции двигателя применен целый ряд ноу-хау.

— Наш двигатель работает от источника постоянного тока, но в обмотку статора поступает уже переменный ток, — объясняет заведующий кафедрой электромеханики НГТУ НЭТИ Александр Шевченко. — Специальный датчик передает в систему управления сигнал о положении ротора и в зависимости от этого формируется нужный ток в обмотке. Таким образом, мы полностью избавились от скользящих контактов.

Управляющий директор «Лиотех» Валерий Ярмощук подчеркнул, что данный проект уникален. Аналогов ему в России нет.

— Аккумуляторная батарея и зарядная станция выполнены во взрывозащищенном исполнении, которое соответствует требованиям шахт, опасных по выбросам газа и пыли. Алмазодобытчики подтвердили свою заинтересованность не только в дальнейшей модернизации шахтных электровозов, но и в переводе на электрическую тягу другого оборудования. В том числе — погрузочно-доставочной техники, для производства которой мы сейчас активно ищем партнера, — отметил Валерий Ярмощук.

Напомним, что недавно «Лиотех» и «БелАЗ» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого новосибирская компания примет участие в создании тяговых батарей для карьерной и горнорудной техники. В частности, будут разработаны аккумуляторные троллейвозы и подземные погрузочно-доставочные машины для угольных разрезов, рудников и шахт. В подобном оборудовании, помимо АЛРОСА, заинтересованы другие горнодобывающие компании, в том числе, «СДС-Уголь», СУЭК и «Уралкалий». Потенциальный рынок аккумуляторных литий-ионных батарей для подобной техники, по оценке «Лиотеха», составляет более 2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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