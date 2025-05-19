Летняя погода придет в Новосибирск на этой рабочей неделе

Синоптики обещают новосибирцам теплую рабочую с 19 по 23 мая 2025 года. Хотя за окном будет преимущественно пасмурно, сильных осадков не ожидается, а средний показатель дневной температуры составит +20С. Такой прогноз опубликован на портале Gismeteo.

В понедельник, 19 мая, днем будет преимущественно ясно, воздух прогреется до +16С, а ночью остынет до +8°. Осадков синоптики не обещают, а вот порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду.

Во вторник, 20 мая, будет еще теплее, к середине дня температура поднимется до +21С, а ночью столбик термометра будет вновь держаться на отметке +8С. Ветер немного усилится и достигнет десяти метров в секунду. При этом будет малооблачно, так что дождя не ожидается.

В среду, 21 мая, тенденция на постепенное продолжится и днем воздух прогреется уже до +24 С, да и ночью будет гораздо теплее, до +14С. Но, как днем, так и ночью, будет облачно. Правда осадков не ожидается. Ветер умеренный, не более десяти метров в секунду.

И только в четверг, 22 мая, возможен небольшой дождь, хотя на улице будет преимущественно ясно. В течение дня температура за окном будет держаться в пределах +23С, ночь тоже будет относительно теплой, столбик термометра продержится на отметке +14С. Но ветер немного усилится и достигнет двенадцати метров в секунду.

В пятницу, 23 мая, будет сухо и малооблачно. Днем воздух прогреется до уже привычных +25С, а ночью ожидается +12С. Ветер немного утихнет и будет дуть со скоростью восемь метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что на следующей рабочей неделе дороги в центре Новосибирска перекроют.