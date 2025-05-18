На следующей рабочей неделе дороги в центре Новосибирска перекроют

На центральных улицах Новосибирска в воскресенье, 25 мая, будет ограничено движение машин из-за проведения крестного хода. Соответствующий проект постановления размещен на сайте мэрии.

— Ввести 25.05.2025 временное прекращение движения транспортных средств на период сбора участников крестного хода и проведения крестного хода с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — написано в документе.

Перекрыть движение автотранспорта планируется с 7-00 до 12-00. В это время машины не смогут проехать по улице Советской, от Достоевского до Гоголя. С 12-00 до 13-00 перекроют участок до улицы Крылова и по улице Гоголя, от площади Лунинцев до Мичурина.

Основные ограничения движения начнутся в 12-00 и продлятся до 14-00. В этот промежуток времени будет ограничен проезд следующих участках дорожного полотна: Красный проспект, от Писарева до Свердлова; Крылова, Державина, Фрунзе, Романова, Потанинской, от Советской до Мичурина; Ядринцевской, от Мичурина до Красного проспекта; Орджоникидзе, от Мичурина до Вокзальной магистрали; Вокзальная магистраль, от Орджоникидзе до проспекта Димитрова; Депутатской, от Серебренниковской до Красного проспекта; Чаплыгина, от Советской до Красного проспекта; Максима Горького, Октябрьской, Коммунистической, от Серебренниковской до Советской; Октябрьская магистраль, от Красного проспекта до улицы Кирова.

Помимо этого, нельзя будет проехать по нечётной стороне улицы Кирова, между Октябрьской магистралью и Восходом.

Ранее редакция сообщала о том, что по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в Троице-Владимирском соборе состоялось торжественное освящение копии чудотворного Годеновского Креста. Теперь святыня будет постоянно находится в Новосибирской епархии.