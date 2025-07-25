Тренды лета: сибиряки предпочитают квас

Анализ, проведенный цифровая экосистемой МТС с помощью сервиса МТС AdTech, выявил предпочтения россиян в выборе летних напитков по регионам. В Сибирском федеральном округе (СФО) лидируют квас и холодный чай, при этом именно жители СФО демонстрируют наибольшую любовь к пиву в летний период среди всех регионов страны.

Согласно информации, полученной аналитиками, за прошедший год 61% россиян отметили снижение потребления алкоголя. Из них 35% сообщили о сокращении употребления крепких спиртных напитков. Тенденция к здоровому образу жизни отражается и в уменьшении популярности сладких газированных напитков (об этом заявили 34% участников опроса) и энергетических напитков (33% респондентов).

В Сибири наибольшим спросом пользуются квас (его выбрали 30% опрошенных), холодный чай (16%) и компот/морс (15%). В масштабах всей страны квас остается самым популярным летним напитком: 41% респондентов употребляют его не реже одного раза в неделю в теплое время года. Квас также является основой для окрошки у 50% опрошенных. Для сравнения, лишь 21% используют кефир или айран для приготовления этого блюда, и только 7% предпочитают минеральную воду.

Реже, чем в Сибири, квас употребляют летом в Приволжском (29%) и Северо-Западном (28%) федеральных округах. Компот и морс наиболее популярны на Дальнем Востоке и Юге России (по 17%), кофе со льдом – на Северном Кавказе (12%), а свежевыжатые соки (фреши) пользуются спросом в Дальневосточном федеральном округе (9%).