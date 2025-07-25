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Новое правило перевозки детей в автомобиле вступает с 26 июля

  • 25/07/2025, 16:15
Автор: Артем Рязанов
Новое правило перевозки детей в автомобиле вступает с 26 июля
Ранее компании оформляли сертификаты на адаптеры как детские автокресла

С 26 июля на территории России вступят в силу изменения в правила дорожного движения, касающиеся детских удерживающих устройств. Теперь использовать различные фиксаторы и адаптеры для ремней безопасности будет запрещено. Соответствующий закон подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами), — следует из текста постановления.

Согласно новым правилам, детей в автомобилях можно перевозить только с использованием сертифицированных автокресел или бустеров. ПДД ввели законодательное определение детского удерживающего устройства как конструкции для безопасной транспортировки детей.

Министерство транспорта отмечает, что некоторые компании оформляли сертификаты на адаптеры как детские автокресла, что позволяло использовать ненадежные устройства. Новые правила вводят стандарты для удерживающих систем по техрегламенту Таможенного союза, что, по мнению ведомства, усилит защиту детей и обеспечит использование сертифицированных автокресел и бустеров.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума повысила госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. Этим же законопроектом установлены новые пошлины для иностранных граждан.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия

Теги : ребенок перевозка автомобиль


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