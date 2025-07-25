В Новосибирске начали продавать трендовые торты в виде монстриков

В Новосибирске растет интерес к десертам в виде монстриков Лабубу. Кондитеры столицы Сибири радуют горожан разнообразными лакомствами: от бенто-тортиков с рисунками до больших тортов с фигурками и декором. Начинка тортов также предлагается разнообразная.

По информации Atas.info, популярность зубастых монстриков используют не только кондитеры, но и аниматоры. Они предлагают различные программы с участием ростовых фигур.

— Тут и мода на всё азиатское — от корейских патчей до японских десертов, и массовый побег во взрослое детство, где уют — это плед, мультики и зубастый монстрик под боком, — объясняют популярность сами аниматоры.

Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Игрушки впервые представили еще в 2015 году. Но в апреле 2024 года они снова обрели популярность.

Ранее редакция сообщала о том, что носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска. Мужчины предпочитают в качестве подарка велосипеды и компьютерные игры.