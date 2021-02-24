«Левобережный» вошел в рейтинг банков с самым крупным и качественным портфелем кредитов ИП

По итогам 2020 года Банк «Левобережный» занял 19 место по сумме займов ИП и 4 место – по их качеству.

Рейтинг опирается на остатки на профильных счетах из отчетности банков, которая ежемесячно публикуется на сайте Центробанка. Оценка охватила все кредитные организации страны, раскрывающие свои данные по форме 101. На их основе был составлен топ-50 российских банков с самой большой суммой кредитного портфеля ИП. Банк «Левобережный» (ПАО) на 1 января 2021 года выдал предпринимателям 2,1 млрд рублей, благодаря чему занял в рейтинге 19 место.

Из банков с самыми крупными портфелями кредитов ИП аналитики дополнительно выбрали банки с наименьшей просрочкой. 4-ю строчку рейтинга занял «Левобережный» с долей просрочки менее 1%. Это значит, что у банка один из самых больших и качественных портфелей займов предпринимателей.

В целом эксперты отмечают, что портфель кредитов ИП за год вырос на 18%, несмотря на то, что 20 банков выдали меньший объем займов, чем в 2019 году. Также по итогам прошлого года было зафиксировано сокращение и объема, и доли просрочки. Так, просроченная задолженность на 01.01.21 составила 7,62% против 9,62% на 01.01.20.

Рейтинг банков с самым большим и качественным портфелем займов ИП составил Brobank – бесплатный онлайн-сервис подбора финансовых услуг, предоставляемых российскими банками и кредитными компаниями. Сервис создан в 2014 году. Входит в двадцатку лучших сайтов рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/Топ-100».