Два долгостроя на Вилюйской достроит региональный фонд защиты прав дольщиков

Региональному «Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства» по решению Арбитражного суда Новосибирской области переданы права застройщика для завершения строительства двух долгостроев региона – домов по ул. Вилюйская, 5 и 6, сообщили в пресс-службе регионального парвительства.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков напомнил, что оба долгостроя компании ПТК-30 по ул. Вилюйская вошли в список объектов, которые будут достраиваться с применением механизма ППК «Фонд» (г. Москва). По каждому объекту заключены соглашения с публично-правовой компанией о софинансировании мероприятий по достройке. Он подчеркнул, что 19 февраля 2021 года определением областного Арбитражного суда эти долгострои переданы от конкурсного управляющего в региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

— Это важный этап в завершении строительства домов по ул. Вилюйская. Следующий шаг – подготовка конкурсной документации по выбору подрядчиков для дополнительного обследования и строительства домов. После проведения установленных законодательством конкурсных процедур проектировщики и строители приступят к работам, — отметил Алексей Колмаков.

Напомним, 20 марта 2020 года между правительством Новосибирской области и ППК «Фонд» подписано Соглашение по завершению строительства проблемных объектов. В список домов, которые утвердил для завершения строительства Наблюдательный совет ППК «Фонд» (г. Москва) вошли семь долгостроев региона: дома 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский (застройщик – ООО «Неоград»), дом в г. Обь («ОбьСтрой»), дома по ул. Вилюйская № 5 и 6 (ПТК-30) и дом в р.п. Краснообск, 12 (застройщик – ООО «Дирекция заказчика»). Реализация всех мероприятий позволит восстановить права почти 1500 граждан.

Кроме того, правительством Новосибирской области подготовлено ходатайство в адрес ППК «Фонд» (г. Москва) о принятии приоритетного решения в отношении еще четырех проблемных домов региона: двух долгостроев микрорайона «Новомарусино» (дома № 1 и № 5 по ул. Большая, застройщик – ООО «Доступное жилье Новосибирск»), многоквартирного дома № 2 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 (застройщик – ООО «Партнер-Инвест») и дома № 12 по ул. Печатников (застройщик – ЖСК «Дом на Печатников»). Завершение строительства этих объектов может быть начато в 2021 году, а ввод в эксплуатацию возможен в 2022-23 годах. Это позволит решить проблемы еще более 1300 дольщиков.