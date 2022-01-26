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«Левобережный» вошел в топ-45 самых популярных банков РФ в поиске Яндекс

  • 26/01/2022, 17:25
Рейтинг опирается на среднемесячное число запросов с января по декабрь прошлого года.

По итогам 4-го квартала и всего 2021 года Банк «Левобережный» занял 44-е место среди российских банков, входящих в топ-100 по объему активов. новости бизнеса

В среднем пользователи поисковой системы Яндекс искали Банк «Левобережный» (ПАО) в 2021 году по 72 000 раз в месяц, согласно статистике запросов сервиса Wordstat. Это на 8% больше относительно итогов 2020 года, что свидетельствует о росте интереса к банку со стороны интернет-пользователей.

Стоит отметить, что увеличить частоту запросов своего бренда удалось только половине участников рейтинга – 28 банкам из 50. Всего же в топ-50 вошли всего 13 системно значимых банков и крупные региональные кредитные организации России.

По оценкам аналитиков, общее число среднемесячных запросов банков в Яндекс в 2021 году выросло на 5% (или на 3,24 млн ед.) по сравнению с 2020 годом. При этом пик пришелся на 4-й квартал, когда обычно наблюдается наибольшая финансовая активность населения и бизнеса. Любопытно, что в 2020 году самое большое число запросов было зафиксировано во 2-м квартале. Аналитики связывают это с начавшимся тогда режимом самоизоляции. Ознакомиться с полными результатами рейтинга можно по ссылке.

Справка: Рейтинг самых популярных банков в Яндекс по итогу 2021 года составил Brobank – бесплатный онлайн-сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Создан в 2014 году. Входит в пятерку самых популярных сайтов рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100» и в тройку ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Банки». Среднемесячная аудитория сайта– более 1 млн человек.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы рейтинг банков региональный банк новости бизнеса Банк Левобережный


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