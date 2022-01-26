Какое лето ожидается в Новосибирске в 2022 году?

Новосибирск расположен в зоне континентального климата, для которого характерны резкие перепады температур. Лето в третьем по численности городе страны достаточно знойное — отметка термометра часто превышает 35 градусов и выше. Осадки выпадают редко, поэтому жители Новосибирска нередко страдают от жары. Но такая погода характерна в основном для июля и августа. Лето 2021 года было холоднее, чем обычно. Но все-таки новосибирцы успели насладиться оптимальной погодой, пожариться на солнце и промокнуть под дождем. Что же готовит жителям города лето 2022? Если хотите узнать, какая погода будет царствовать на территории Новосибирска с июня по август, читайте подробный обзор.

Новосибирск летом

Лето в крупнейшем транспортном узле Сибири считается умеренно теплым. Иногда даже в середине июля ночи еще прохладные. Дожди бывают нечасто, но если осадки все-таки выпадают, то обычно в сопровождении грозы. В конце августа солнце уже не такое активное — оно больше согревает, чем греет. Но в последнее время жители Новосибирска все чаще страдают от жары. Отметка термометра может достигать 35 градусов и выше. Такую погоду переносить достаточно сложно — сухой воздух мешает комфортно дышать, а находиться на улице днем и совсем не комфортно. В этом случае жителей областного центра спасают водоемы, температура которых в среднем достигает от +19 °C до +23 °C. Главное — захватить с собой качественный репеллент, ведь на речных пляжах Новосибирска комары и мошки частые гости.

Погода в июне 2022

Начало лета 2022 в Новосибирске обещает быть вполне комфортным. Средняя дневная температура составит +23 °C, в то время как ночная — порядка +16 °C. Еще одна приятная новость для жителей сибирской столицы — это практически полное отсутствие осадков в июне. На протяжении первого летнего месяца будет царствовать преимущественно ясная и облачная погода. А это значит, что уже в июне возможно отправиться на речные пляжи и провести отпуск, наслаждаясь теплыми солнечными лучами. В начале месяца будьте готовы к достаточной прохладе — температура воздуха будет достигать примерно +19°C, но лето постепенно будет сменять весну. В конце июня столбик термометра поднимется до +24 °C в дневное время.

Чего ожидать от погоды в июле

Обычно июль — самый жаркий летний месяц в Новосибирске. 2022 год не станет исключением — столбик термометра в среднем будет держаться на отметке +26 °C. В июле вечера и ночи будут гораздо комфортнее, чем в предыдущем месяце. Температура в темное время суток будет достигать +19 °C. Стоит отметить, что июль выдастся вполне мягким по климату месяцем. Новосибирцы не будут изнурять от зноя и раскаленного воздуха за редким исключением. Осадков в июле выпадет мало, а на территории сибирского города преимущественно будет господствовать солнечная, лишь временами облачная погода. Несмотря на благоприятный прогноз, некоторые дни все же будут достаточно жаркими, а новосибирцы увидят на своих градусниках температурное значение в районе +31 °C и выше.

Погода в Новосибирске в августе 2022

В последний летний месяц в Новосибирске часто выпадает большое количество осадков, а температура воздуха резко снижается. Но по предварительным прогнозам в августе 2022 этого не произойдет. Жители сибирской столицы смогут насладиться теплой погодой. Температура воздуха чуть снизится по сравнению с июлем. Дневные отметки ожидаются в диапазоне от +19 °C до +23 °C, а в ночное время станет значительно прохладнее. В конце августа осень постепенно начнет вступать в свои права: температура начнет опускаться, но без резких скачков.

В целом лето 2022 в Новосибирске ожидается комфортное. Жители успеют погреться на солнце, насладиться теплыми деньками и запасти определенный запас витамина D к приближающимся холодам. И главное не забывать, что у природы нет плохой погоды. Наслаждайтесь каждым летним днем, даже если он выдался не совсем теплым или чересчур знойным!