На укрепление берегов Обского водохранилища выделили 170 млн рублей

Правительство области объявило торги по выбору подрядчика на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе села Красный Яр Ордынского района Новосибирской области». Стартовая цена контракта — 170 млн руб.

В 2022 году победитель тендера должен будет провести работы на трех участках, в 2023 году еще на трех. Кроме того, он должен будет возместить ущерб, нанесенный биоресурсам при реализации проекта. В частности, компенсировать затраты направленные на воспроизводство молоди (муксун).

Проект строительства берегоукрепительных сооружений водохранилища в районе Красного Яра рассматривался на заседании комиссии по экологии регионального парламента в декабре 2021 года и 24 января 2022. Как отмечалось, между Министерством природных ресурсов и экологии региона и администрацией Ордынского района 13 января текущего года было заключено соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета местному бюджету на мероприятия в области использования и охраны водных объектов. Общий размер субсидии в 2022 году составляет 113 113,8 тыс. руб., в 2023 году — 61 831,70 тыс. руб. Протяженность работ составит 3,17 км, заказчик — администрация Ордынского района, отмечает пресс-служба Заксобрания. Сложности в реализации проекта, по словам главы Ордынского района Олега Орла, связаны с определением подрядчика.

Напомним, в 2018 году на заседании аграрного комитета регионального парламента представители Минприроды области сообщали, что около 13 км береговой линии Обского моря интенсивно разрушается. Самая сложная ситуация в поселке Красный Яр (население 1600 человек). По данным мониторинга, скорость разрушения берега в районе поселка составляет 2.2 метра в год. Всего с 1968 года до 2018 года переработка берега в районе Красного Яра составила от 20 до 250 метров. Наиболее сильное разрушение берегов происходит во время осенних штормов. Сметная стоимость берегоукрепления на 13 км в ценах 2017 года составляла 132 млн руб, в ценах реализации — 149 млн. Из них 4 млн ушло на подготовку ПСД.

Сегодня ограждение ближайшего строения в селе, где проживает 1400 человек, находится на расстоянии 5-10 метров от берега, который ежегодно обрушается, и опоры линии электропередач уже полностью в воде. Ситуация признана чрезвычайной.