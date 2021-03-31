«Левобережный» занял 45-е место в рейтинге самых надежных банков России по версии Forbes

Среди ведущих российских банков было выбрано 100 самых надежных.

«Левобережный» второй год подряд входит в топ-50 списка. Высокие позиции банк занимает, благодаря долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB» международного агентства Fitch Ratings и рейтингу кредитоспособности «ruА-» российского агентства «Эксперт РА». Оба они были присвоены банку в 2019 году и подтверждены по итогам 2020 года. По мнению аналитиков Forbes, наличие у банков хороших рейтингов можно считать определенной гарантией надежности.

Банки, попавшие в сотню самых надежных в стране, расположены по убыванию рейтингов. При распределении мест у банков, имеющих одинаковые рейтинги, учитывался объем активов. На начало 2021 года активы-нетто Банка «Левобережный» (ПАО) составили 75,2 млрд рублей. В результате банк занял 45-ю строчку рейтинга.

Банки с наивысшей степенью надежности (*****) заняли первые 26 мест. Далее идут 22 банка из группы надежности ****, включая «Левобережный». В эту категорию попадают довольно надежные кредитные организации. «В случае ухудшения конъюнктуры банки этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства», – комментируют аналитики Forbes. Оставшаяся часть банков равномерно распределилась по группам надежности от *** до *.

Ознакомиться с топ-100 самых надежных банков России можно на сайте финансово-экономического издания Forbes.