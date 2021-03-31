Мошенники с фейковыми авиабилетами активизировались

С начала марта в Сети активизировались злоумышленники, которые продают фейковые авиабилеты: в последний месяц по этой тематике появилось более 700 фишинговых сайтов, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергея Трухачева.

— Подобные сайты появлялись и раньше — в среднем их было около 300 в месяц, но в настоящий момент наблюдается повышение активности злоумышленников, — отметил Сергей Трухачев.

Граждане рискуют не только купить несуществующий билет, но и оставить данные банковской карты, которыми мошенники смогут воспользоваться для покупок в интернет-магазинах за чужой счет, опасаются эксперты.

— Чаще всего мошенники создают фейковые порталы несуществующих турагентств. Они используются для хищения денежных средств. Бонусом является кража персональных данных человека. Сайты работают с реальными сведениями по авиаперелетам, но предлагают их по заниженной стоимости. Кроме того, злоумышленники стараются как можно быстрее перевести пользователя к процессу ввода данных банковской карты, — пояснил Сергей Трухачев.

По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, за первые три месяца 2021 года количество фишинга в авиаотрасли выросло более чем в два раза. Это связано с открытием ряда стран после снятия ограничений из-за COVID-19 и, как следствие, возрастанием спроса на авиабилеты, считает эксперт.

Напомним, что оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом заявил о возобновлении пассажирского сообщения, прерванного из-за пандемии COVID-19, с шестью странами. С 1 апреля регулярные рейсы запустят в Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Германию и Шри-Ланку.